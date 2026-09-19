🎥 De Mil en heel KAA Gent vrezen voor zware blessure van sterkhouder: "Hoop dat gevoel verkeerd is"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
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🎥 De Mil en heel KAA Gent vrezen voor zware blessure van sterkhouder: "Hoop dat gevoel verkeerd is"
Foto: © photonews
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KAA Gent won met 2-1 van Standard de Liège en blijft zo aan de leiding van de Jupiler Pro League staan. Met 19 op 21 is er geen vuiltje aan de lucht, al was er wel een domper op de feestvreugde: de mogelijk zware blessure voor sterke beer Ngom.

Nog voor het halfuur moest Ngom geblesseerd het veld verlaten. Hij leek zich te misstappen bij het doorjagen en verdraaide daarbij zijn knie. De speler moest worden van het veld geholpen en kon niet meer op de knie steunen.

Wat later kon hij met krukken wel zelf het stadion al wandelend verlaten. De speler zelf leek er de glimlach niet om te verliezen, maar er is natuurlijk de vrees voor een zware blessure en zo ook meteen mogelijk het einde van het seizoen voor de speler.

KAA Gent vreest voor een zware blessure van Ngom

"Het is een zeer mooie overwinning, maar ik besef dat we misschien een zeer belangrijke speler gaan moeten missen. In het voetbal is het heel naar om zo’n beelden te zien", aldus coach Rik De Mil op zijn persconferentie over Ngom.

"Naar hem toe is het uitzonderlijk jammer en ik hoop dat ik me vergis in mijn gevoel. Het is nooit goed om je gevoel te zeggen, maar het eerste wat bij mij naar boven kwam is een kruisbandletsel. Ik ben geen dokter en we kunnen alleen maar hopen dat het gaat meevallen."

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Zaterdag uitsluitsel over de blessure van Ngom?

"Misschien moet ik zeggen dat ik het niet weet, maar bij een knie is het vaak hetzelfde. Een zware blessure van Ngom kan een zeer belangrijke factor zijn met het programma dat er voor ons aankomt. Het is toch sneu, maar we moeten ermee omgaan want het hoort bij voetbal."

"We hebben hem nog kort gezien tijdens de rust en na de wedstrijd, maar veel hebben we niet gesproken. Aan zijn gezicht zag ik dat hij ook wel vreest voor een zware blessure, zaterdag gaan we zien wat het is." Ook de supporters houden hun hart vast bij de zaak.

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