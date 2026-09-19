🎥 Vrees van KAA Gent en De Mil komt uit: belangrijke speler heel lang out

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KAA Gent won met 2-1 van Standard de Liège en blijft zo aan de leiding van de Jupiler Pro League staan. Met 19 op 21 is er geen vuiltje aan de lucht, al was er wel een domper op de feestvreugde: de mogelijk zware blessure voor sterke beer Ngom.