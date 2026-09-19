Bayern München vernedert Union Berling in zevenklapper: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Bayern München vernedert Union Berling in zevenklapper: dit heeft Vincent Kompany te zeggen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Vincent Kompany kreeg vlak voor de interlandbreak een ware droomavond voorgeschoteld. Bayern München liet Union Berlin alle hoeken van het veld zien, terwijl Michael Olise uitblonk met een hattrick en Harry Kane met een nieuwe mijlpaal opnieuw geschiedenis schreef.

Bayern München heeft vrijdagavond stevig uitgehaald in de Bundesliga. De ploeg van Vincent Kompany stuurde Union Berlin met een 7-0-nederlaag naar huis en deed dat met dominant voetbal van begin tot einde. Met tien punten uit vier wedstrijden staat Bayern voorlopig alleen aan de leiding.

Jamal Musiala opende na achttien minuten de score. Nog voor de rust liep Bayern verder weg. Harry Kane zette in de 39ste minuut een strafschop om, waarna Michael Olise vier minuten later voor de 3-0 zorgde. Na de pauze ging de thuisploeg gewoon door. Kane maakte in minuut 54 zijn tweede van de avond.

Olise voltooit hattrick

Union kreeg nauwelijks vat op de wedstrijd. Bayern noteerde liefst 23 doelpogingen, waarvan dertien tussen de palen. De bezoekers kwamen niet verder dan drie schoten en twee pogingen op doel. Ook het balbezit sprak met 63 procent duidelijk in het voordeel van de ploeg van Kompany.

Ismael Saibari maakte na zeventig minuten de vijfde treffer, waarna Olise de avond helemaal naar zich toetrok. De Fransman scoorde in de 73ste en 76ste minuut opnieuw en voltooide zo zijn hattrick. Bayern eindigde de partij met zeven doelpunten, 635 passes en een passnauwkeurigheid van maar liefst 93 procent.

Kompany was na afloop bijzonder tevreden. “We zijn uiteraard heel blij met deze prachtige overwinning. Nu kunnen de fans naar het Oktoberfest. Het is een mooi cadeau voor hen”, reageerde de Belgische coach op de clubwebsite. Vooral de intensiteit van zijn spelers stemde hem tevreden.

“Je zag vandaag hoeveel de jongens achter elke bal aangingen. Michael scoorde natuurlijk die doelpunten, maar hij heeft op training enorm veel gewerkt aan dat soort afwerkingen. Topspelers hebben meer nodig dan alleen talent. Daar zit heel veel hard werk achter.”

Kane bereikt bijzondere mijlpaal

Ook Kane kon terugblikken op een geslaagde avond. De spits bereikte met zijn twee treffers zijn honderdste Bundesliga-doelpunt in amper 98 wedstrijden, goed voor een nieuw record.

“Ik denk dat we al een tijdje op zo’n wedstrijd wachtten”, vertelde Kane. “We hebben wedstrijden gewonnen en goed gespeeld, maar misschien nog niet op het niveau van vorig seizoen. Daarom was het fijn om vlak voor de interlandbreak zo’n prestatie neer te zetten.”

Musiala genoot eveneens van de dominante avond. “Voor zo’n overwinning moet je heel hard werken. Dat hebben we vandaag getoond. We hebben tot de laatste minuut veel energie gebracht.”

Voor de middenvelder was er bovendien persoonlijk goed nieuws. Hij speelde opnieuw negentig minuten. “Ik voel me echt goed. Elke wedstrijd is een stap vooruit. Ik weet dat er nog stappen volgen, maar het voelt geweldig om opnieuw een volledige wedstrijd op het veld te staan.”

Bayern gaat zo met een uitstekend gevoel de onderbreking in. Freiburg en Borussia Dortmund volgen met negen punten, maar hebben voorlopig één wedstrijd minder gespeeld.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Union Berlin
Vincent Kompany

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 4
Bayern München Bayern München 7-0 Union Berlin Union Berlin
Werder Bremen Werder Bremen 15:30 FC Augsburg FC Augsburg
Hamburger SV Hamburger SV 15:30 1. FC Köln 1. FC Köln
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 15:30 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 15:30 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 18:30 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 20/09 RB Leipzig RB Leipzig
FC Schalke 04 FC Schalke 04 20/09 Elversberg Elversberg
Paderborn 07 Paderborn 07 20/09 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over 🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar" arteveldestad arteveldestad over KAA Gent - Standard: 2-1 Standard 2.0 Standard 2.0 over Gent juicht, Standard sakkert, Vanhaezebrouck kritisch: "Dat is toch niet mogelijk?" André Coenen André Coenen over Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel Canard-i Canard-i over Waarom Vitor Bruno toch stilletjes zal vloeken bij Anderlecht: deze jongens vliegen uit Sv1978 Sv1978 over Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd Dirk1897 Dirk1897 over Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten TIGERMANIA TIGERMANIA over Van Bommel stelt twee spelers teleur: "Hij was het er niet mee eens, dat is goed" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved