Bayern München vernedert Union Berling in zevenklapper: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Vincent Kompany kreeg vlak voor de interlandbreak een ware droomavond voorgeschoteld. Bayern München liet Union Berlin alle hoeken van het veld zien, terwijl Michael Olise uitblonk met een hattrick en Harry Kane met een nieuwe mijlpaal opnieuw geschiedenis schreef.

Bayern München heeft vrijdagavond stevig uitgehaald in de Bundesliga. De ploeg van Vincent Kompany stuurde Union Berlin met een 7-0-nederlaag naar huis en deed dat met dominant voetbal van begin tot einde. Met tien punten uit vier wedstrijden staat Bayern voorlopig alleen aan de leiding.

Jamal Musiala opende na achttien minuten de score. Nog voor de rust liep Bayern verder weg. Harry Kane zette in de 39ste minuut een strafschop om, waarna Michael Olise vier minuten later voor de 3-0 zorgde. Na de pauze ging de thuisploeg gewoon door. Kane maakte in minuut 54 zijn tweede van de avond.

Olise voltooit hattrick

Union kreeg nauwelijks vat op de wedstrijd. Bayern noteerde liefst 23 doelpogingen, waarvan dertien tussen de palen. De bezoekers kwamen niet verder dan drie schoten en twee pogingen op doel. Ook het balbezit sprak met 63 procent duidelijk in het voordeel van de ploeg van Kompany.

Ismael Saibari maakte na zeventig minuten de vijfde treffer, waarna Olise de avond helemaal naar zich toetrok. De Fransman scoorde in de 73ste en 76ste minuut opnieuw en voltooide zo zijn hattrick. Bayern eindigde de partij met zeven doelpunten, 635 passes en een passnauwkeurigheid van maar liefst 93 procent.

Kompany was na afloop bijzonder tevreden. “We zijn uiteraard heel blij met deze prachtige overwinning. Nu kunnen de fans naar het Oktoberfest. Het is een mooi cadeau voor hen”, reageerde de Belgische coach op de clubwebsite. Vooral de intensiteit van zijn spelers stemde hem tevreden.





“Je zag vandaag hoeveel de jongens achter elke bal aangingen. Michael scoorde natuurlijk die doelpunten, maar hij heeft op training enorm veel gewerkt aan dat soort afwerkingen. Topspelers hebben meer nodig dan alleen talent. Daar zit heel veel hard werk achter.”

Kane bereikt bijzondere mijlpaal

Ook Kane kon terugblikken op een geslaagde avond. De spits bereikte met zijn twee treffers zijn honderdste Bundesliga-doelpunt in amper 98 wedstrijden, goed voor een nieuw record.

“Ik denk dat we al een tijdje op zo’n wedstrijd wachtten”, vertelde Kane. “We hebben wedstrijden gewonnen en goed gespeeld, maar misschien nog niet op het niveau van vorig seizoen. Daarom was het fijn om vlak voor de interlandbreak zo’n prestatie neer te zetten.”

Musiala genoot eveneens van de dominante avond. “Voor zo’n overwinning moet je heel hard werken. Dat hebben we vandaag getoond. We hebben tot de laatste minuut veel energie gebracht.”

Voor de middenvelder was er bovendien persoonlijk goed nieuws. Hij speelde opnieuw negentig minuten. “Ik voel me echt goed. Elke wedstrijd is een stap vooruit. Ik weet dat er nog stappen volgen, maar het voelt geweldig om opnieuw een volledige wedstrijd op het veld te staan.”

Bayern gaat zo met een uitstekend gevoel de onderbreking in. Freiburg en Borussia Dortmund volgen met negen punten, maar hebben voorlopig één wedstrijd minder gespeeld.