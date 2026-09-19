Bondscoach Mark Van Bommel reageert op veelbesproken actie van zoon Ruben

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bondscoach Mark Van Bommel reageert op veelbesproken actie van zoon Ruben
Foto: © photonews
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Vrijdag was het tijd voor de eerste selectie van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach van België. Tijdens zijn persconferentie kreeg hij echter ook opvallend nieuws te horen: zijn zoon Ruben was voor het eerst opgeroepen voor de Nederlandse nationale ploeg.

“Denk je dat ik dat al wist?” Met die reactie, en een brede glimlach, antwoordde de nieuwe bondscoach Mark van Bommel toen een journalist van VTM NIEUWS hem feliciteerde bij de bekendmaking van de selectie van de Rode Duivels.

De reden? Op exact hetzelfde moment maakte Xavi in Nederland de selectie van Oranje bekend voor de komende wedstrijden in de Nations League. Bij de nieuwkomers zat een opvallende naam: Ruben van Bommel, de zoon van de nieuwe Belgische bondscoach. Voor de 22-jarige speler van PSV is het zijn eerste oproep voor de Nederlandse nationale ploeg.

Ruben speelt bij de club waar zijn vader een groot deel van zijn carrière doorbracht. Mark van Bommel kwam tussen 1999 en 2005 274 keer uit voor PSV en keerde later nog terug om er tijdens het seizoen 2012-2013 zijn spelerscarrière af te sluiten.

De zware fout van Ruben van Bommel

“Ik ben heel trots op hem”, reageerde Mark van Bommel. Uiteraard werd hij ook gevraagd naar de stevige rel rond zijn zoon van enkele weken geleden.

Tijdens de topper tegen Ajax beging Ruben van Bommel een bijzonder zware fout die in Nederland veel stof deed opwaaien. De aanvaller kwam in de lucht hard in botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman.

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De 19-jarige verdediger moest nadien naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder meer een kneuzing aan het borstbeen en de long had opgelopen.

De Nederlandse sportjournalist Hugo Borst reageerde op ESPN bijzonder scherp op de fase. “Dit is poging tot moord”, stelde hij over de tackle. Daarna ging hij nog verder: “Ik raad Van Bommel aan om naar een psychiater te gaan.”

Mark van Bommel zat die dag zelf in de tribunes en kon dus ook terugkomen op de bewuste fase. “Voetbal is een sport waar veel over gesproken wordt”, begon hij. “Als je naar voetbal kijkt, moet je acties beoordelen zoals ze zich op het veld voordoen. Je moet daar niets anders achter zoeken. Dat is het enige wat ik daarover wil zeggen.”

Ruben van Bommel kreeg voor de zware charge uiteindelijk slechts geel. “Hij verdiende rood”, erkende zijn vader. “Maar nogmaals: je moet daar niets anders achter zoeken.”

Al zes keer beslissend in de competitie

Los van die zware fout liet Ruben van Bommel zich dit seizoen vooral op een veel positievere manier opmerken. Na zes competitiewedstrijden was de aanvaller al zes keer rechtstreeks betrokken bij een doelpunt voor PSV: hij scoorde twee keer en gaf vier assists.

Het zijn vooral die prestaties die de nieuwe Nederlandse bondscoach Xavi overtuigden om de 22-jarige Van Bommel voor het eerst bij Oranje te halen.

Om zijn vader te evenaren, heeft Ruben wel nog een lange weg af te leggen. Mark van Bommel kwam tussen 2000 en 2012 liefst 79 keer uit voor Nederland en scoorde daarin tien keer. In 2010 bereikte hij met Oranje bovendien de finale van het WK in Zuid-Afrika.

Nederland verloor die eindstrijd toen van Spanje. Opvallend detail: Xavi, vandaag bondscoach van Oranje, stond die dag aan de overkant en was dus een rechtstreekse tegenstander van Mark van Bommel.

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