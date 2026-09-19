Borussia Dortmund viert: Kos Karetsas bezorgt Duitsers een stevige opsteker

Borussia Dortmund lijkt klaar om Bayern München het vuur aan de schenen te leggen. De Borussen zijn uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen en wonnen vandaag met 0-1 op het veld van VfB Stuttgart. Kos Karetsas zorgde voor een extra opsteker.

Maximilian Beier schenkt Dortmund de zege bij Stuttgart

Dortmund trok met negen op negen naar Stuttgart, dat zelf maar drie punten had verzameld. De bezoekers beten in de eerste helft hun tanden stuk op de gastheer, maar na de pauze was daar Maximilian Beier met de 0-1.

Dortmund speelde wedstrijd daarna uit en boekt twaalf op twaalf. Het springt over Bayern München naar de kop van het klassement en lijkt klaar om de titelstrijd volop aan te gaan.

Karetsas keert terug bij Borussia Dortmund

Ook Kos Karetsas kwam in actie bij Stuttgart. De ex-Genkie ging in zijn Champions League-debuut tegen Villarreal na iets meer dan twintig minuten naar de kant. Dehydratie zou de oorzaak zijn geweest. Karetsas trainde deze week opnieuw mee met de groep en mocht tegen Stuttgart iets minder dan een halfuur opdraven.

Het zijn goede signalen voor de jonge Griek, die zijn start in Duitsland niet heeft gemist. Hij maakte indruk in de voorbereiding en trok daarna de lijn gewoon door. Op de openingsspeeldag van de Bundesliga was Karetsas goed voor een assist in de 2-0-zege tegen Hamburger SV.

Bayern verloor punten op het veld van Schalke 04

Karetsas zou een groot wapen kunnen worden voor Dortmund in de titelstrijd. Het team van Niko Kovac lijkt klaar om de handschoen op te nemen tegen Bayern München. Der Rekordmeister draaide vrijdag Union Berlin door de gehaktmolen met 7-0, maar moet de leidersplaats voorlopig aan Dortmund laten. Kompany en co speelden op de tweede speeldag 0-0 gelijk op het veld van Schalke 04.





Dortmund laat er zijn slaap niet voor en dendert vrolijk door. Na de interlandbreak ontvangen de Borussen Werder Bremen. Bayern gaat op bezoek bij Augsburg. Op 31 oktober spelen Dortmund en Bayern voor het eerst dit seizoen tegen elkaar in de Bundesliga. Een clash om naar uit te kijken.