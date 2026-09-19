Boskamp is snoeihard voor Anderlecht: "Het verbaast me dat de supporters zo trouw blijven"

Anderlecht kreeg deze week opnieuw een tik in Europa. Paars-wit verloor met 1-2 van Olympique Lyon en blijft ook in de competitie met een zevende plaats en tien punten onder de verwachtingen. Johan Boskamp begrijpt steeds minder van de keuzes die bij zijn voormalige club worden gemaakt.

De analist spaarde Anderlecht niet in Het Belang van Limburg. Boskamp wil zelfs contact opnemen met Michael Verschueren om uitleg te krijgen over de huidige koers. Vooral de rotatie in Europese wedstrijden kan er bij hem niet in. “Als je beste spelers niet eens goed genoeg zijn voor Europees voetbal, waarom zou je dan ook nog eens gaan roteren?”

Boskamp mist herkenbaarheid

Boskamp maakt er geen geheim van dat hij zich steeds minder herkent in het huidige Anderlecht. “Al sla je me dood, ik snap niks meer van mijn ex-cluppie”, klinkt het bijzonder scherp. Volgens hem ontbreekt het de club aan een duidelijke identiteit, zowel op als naast het veld.

Dat de supporters ondanks alles trouw blijven, vindt hij opvallend. “Het verbaast me dat de supporters zo trouw blijven, want er zit gewoon niets meer van herkenbaarheid in die club.” Voor Boskamp is dat misschien nog wel het grootste probleem: Anderlecht lijkt volgens hem steeds verder af te drijven van wat de club jarenlang typeerde.

De nederlaag tegen Lyon maakt de kritiek alleen maar luider. Paars-wit hield de Fransen lang in de wedstrijd, maar trok uiteindelijk opnieuw aan het kortste eind. Daardoor blijft ook Europees het gevoel hangen dat Anderlecht onvoldoende rendement haalt uit zijn kern.

Union als tegenvoorbeeld

Boskamp haalt vervolgens stadsgenoot Union SG aan als voorbeeld van hoe het volgens hem wel kan. Union ging met 0-3 winnen in Plzen, en dat ondanks meerdere afwezigen. “Echt knap gedaan, joh”, aldus Boskamp.





Voor Anderlecht wacht zaterdagavond alweer een nieuwe opdracht. Dan komt Zulte Waregem op bezoek. Met tien punten uit de eerste competitiewedstrijden kan paars-wit zich weinig nieuwe misstappen permitteren.

Na de Europese nederlaag zal de druk op trainer en spelers dus alleen maar toenemen. Voor Boskamp is de boodschap in elk geval duidelijk: Anderlecht moet dringend opnieuw herkenbaarheid, logica en resultaten zien te combineren.