Club Brugge-spits krijgt persoonlijke charmeoffensieven van twee toplanden: Klopp spreekt zich duidelijk uit

Nicolò Tresoldi staat voor een keuze die zijn interlandcarrière definitief zal bepalen. Zowel Italië als Duitsland trekt nadrukkelijk aan de mouw van de Club Brugge-spits, maar de 22-jarige aanvaller weigert zich voorlopig vast te leggen en vraagt tijd om te beslissen.

Een Italiaanse of Duitse international die actief is in de Pro League? Met Nicolò Tresoldi kan dat binnenkort zomaar werkelijkheid worden. De 22-jarige spits maakte tijdens zijn eerste seizoen bij Club Brugge indruk met 23 doelpunten en zette zich daarmee ook internationaal nadrukkelijk in de kijker.

Alleen moet Tresoldi nog beslissen welk land hij wil vertegenwoordigen. Zijn keuze ligt nog altijd volledig open. Hij werd geboren in Cagliari en is de zoon van voormalig Italiaans jeugdinternational Emanuele Tresoldi. Nicolò zette zijn eerste voetbalstappen dan ook in Italië.

Duitsland of Italië?

In januari 2018 verhuisde hij op 14-jarige leeftijd naar Hannover. Daar doorliep hij de jeugdopleiding en brak hij uiteindelijk ook door in het eerste elftal. Intussen kwam hij uit voor de Duitse nationale jeugdploegen tot en met de U21. Voor die laatste ploeg scoorde hij twaalf keer in 24 wedstrijden onder bondscoach Antonio Di Salvo, die zelf Duits-Italiaanse roots heeft.

De band met beide landen blijft dus groot. Enkele dagen geleden zou Roberto Mancini Tresoldi persoonlijk hebben ontmoet om hem te overtuigen voor Italië te kiezen in plaats van Duitsland. De spits heeft zijn beslissing echter nog niet genomen. Daarom sloeg hij ook beleefd een oproep af voor de komende Nations League-wedstrijden tegen België en Turkije.

Klopp wil Tresoldi niet onder druk zetten

Ook in Duitsland wordt zijn situatie nauwgezet gevolgd. Jürgen Klopp houdt Tresoldi goed in de gaten, maar kon hem voor zijn eerste selectie als Duitse bondscoach niet oproepen.





De voormalige trainer van Liverpool, Borussia Dortmund en Mainz toont begrip voor de situatie van de Club Brugge-spits. “Dit is geen gemakkelijke beslissing voor een jonge speler”, vertelde Klopp op zijn persconferentie.

“We willen hem absoluut niet onder druk zetten. We willen hem tonen welke mogelijkheden hij bij ons heeft, maar hem tegelijk de tijd geven om zijn keuze te maken”, besluit hij.