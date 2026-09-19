Crisis compleet: Nicky Hayen windt er geen doekjes om

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 5 reacties
Crisis compleet: Nicky Hayen windt er geen doekjes om
Foto: © photonews
Word fan van Burnley! 11

Nicky Hayen zit al meteen in het oog van de storm. De Belgische coach is met Burnley FC rampzalig aan het nieuwe seizoen begonnen. In de Engelse media wordt al openlijk gesproken over een ontslag. Wordt een gelijkspel tegen Derby County de druppel die de emmer doet overlopen?

Lorenz Lomme

Crisis compleet: Nicky Hayen windt er geen doekjes om

Nicky Hayen krijgt de trein voorlopig niet op de rails bij Burnley. Na acht wedstrijden in de Championship hebben The Clarets nog altijd niet gewonnen. Ook vandaag niet tegen Derby County. Het werd thuis 1-1, na een late gelijkmaker van de bezoekers.

"Dit is een lastige om te slikken", was Hayen eerlijk achteraf, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Drie punten zouden een totaal ander beeld hebben gegeven. Je zag duidelijk de teleurstelling van de spelers achteraf. Ik ben zelf ook teleurgesteld in mezelf." Hayen zal nu van de interlandbreak gebruikmaken om "veel dingen aan te passen".

Volgens verschillende Engelse media móést Hayen winnen om zijn vel te redden. Dat gebeurde niet. De druk neemt alleen maar toe na 4 op 24. Wat met zijn toekomst? "Als een trainer zich in deze situatie geen zorgen maakt, liegt die. Er is een verschil tussen geen vertrouwen meer voelen vanuit het bestuur en dat net wel voelen. We gaan hierover praten en bekijken wat de beste optie is."

Lorenz Lomme

Van kwaad naar erger: Belgische succescoach moet nu écht wel vrezen voor ontslag

Moet Nicky Hayen voor zijn ontslag vrezen? In wat werd omschreven als een alles-of-niets-wedstrijd tegen Derby County is onze landgenoot er met Burnley niet in geslaagd om een eerste driepunter te pakken. Het werd thuis 1-1, een resultaat waar The Clarets niets mee opschieten.

Burnley kwam na een dik halfuur op voorsprong via Amdouni, maar slikte in de extra tijd de gelijkmaker van Fuseini (ex-Union). Een late opdoffer die het niet meer te boven kwam. Burnley blijft de laatste in de stand met vier punten uit acht wedstrijden. Derby County staat twee plekken hoger met vijf punten.

Manuel Gonzalez

Winnen of... buiten? Deze Belgische succescoach moét komend weekend winnen om vel te redden

Burnley FC en Nicky Hayen startten het nieuwe seizoen met één duidelijke ambitie: de promotie naar de Premier League afdwingen. De realiteit ziet er echter helemaal anders uit voor de voormalige coach van onder meer Club Brugge en KRC Genk.

The Clarets kamperen na zeven speeldagen op de allerlaatste plaats in de Engelse Championship. De troepen van Hayen wonnen dit seizoen zelfs nog geen enkele wedstrijd. Het lijkt er zelfs op dat de promotiedromen al moeten worden opgeborgen.

Geen winst? C4!

Zaterdag ontvangt Burnley met Derby County een andere degradatiekandidaat. Hayen moét winnen om het eigen vel te redden. Geen driepunter staat gelijk aan ontslag. Dat werd inmiddels bevestigd door diverse Engelse kranten.

Nicky Hayen zit al meteen in het oog van de storm. De Belgische coach is met Burnley FC rampzalig aan het nieuwe seizoen begonnen. In de Engelse media wordt al openlijk gesproken over een ontslag.

Nicky Hayen verruilde KRC Genk in het tussenseizoen voor Burnley FC. Bij zijn voorstelling als coach van The Clarets sprak onze landgenoot al meteen over de ambitie om met zijn nieuwe werkgever aan te treden in de Premier League. 

Burnley degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League en wil zo snel als mogelijk terugkeren naar het hoogste Engelse voetbalniveau. Enig probleem: de ploeg van Hayen heeft de start volledig gemist. 

Hayen Nicky
© photonews

Na vijf wedstrijden slaagde Burnley er nog geen enkele keer in om te winnen. Tegen West Bromwich Albion, Norwich City en Bristol City gingen The Clarets met de billen bloot. Tegen West Ham United en Middlesbrough FC werd dan weer een puntje gepakt. 

Burnley staat met twee op vijftien op de allerlaatste plaats in de Championship. Extra pijnlijk: andere titelkandidaten zoals Swansea City, Wolverhampton Wanderers en West Ham zijn wél mee met de grote groep. 

Zit Nicky Hayen al meteen op de wip als coach van Burnley FC?

In de Engelse media wordt al openlijk gepraat over een mogelijk ontslag van Hayen. Vooral de kritiek van de achterban - de fans stellen zich vragen bij enkele tactische ingrepen én late wissels - zou onze landgenoot de kop kunnen kosten. 

Ondertussen heeft Burnley ingegrepen door Jamie Vardy naar Turf Moor te halen. Gaat de 39-jarige cultspits voor dé ommekeer zorgen? We vrezen er eerlijk gezegd voor. De komst van de 26-voudig Engels international zorgt er enkel voor dat de spotlights nog meer op Burnley gericht zijn. 

Nicky Hayen moét voor de interlandbreak het tij keren

Voor de komende interlandbreak kruist Burnley de degens met Wrexham AFC, Swansea en Derby County. We hebben zo'n voorgevoel dat Hayen minstens zeven op negen - en misschien zelfs een perfect parcours - nodig zal hebben om zijn vel te redden. 

5 reacties
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