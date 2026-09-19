Driedubbel goed nieuws voor Genk vlak voor verplaatsing naar Club Brugge: Thorup dolgelukkig

KRC Genk kreeg deze week drie mooie opsteker richting de interlandbreak. Lucca Brughmans, Josue Kongolo en Matte Smets werden allemaal opgeroepen voor de Belgische beloften. Voor Genk-coach Jess Thorup is die selectie vooral een bevestiging van het werk dat de club met jonge spelers blijft doen.

“Ze verdienen het. Het zit in het DNA van onze club om jonge spelers kansen te geven”, reageerde Thorup via de clubwebsite. De Deen benadrukt daarbij dat ontwikkeling zelden zonder moeilijke momenten verloopt. “Bij jonge spelers horen groeimomenten en moeilijke momenten. Dat maakt deel uit van hun ontwikkeling. Het belangrijkste is dat je vertrouwen blijft geven wanneer je overtuigd bent van hun kwaliteiten.”

Brughmans voor het eerst bij beloften

Voor Brughmans is de oproep extra bijzonder. De doelman maakte deze zomer voor 35 miljoen euro de overstap naar Liverpool, maar bleef nog een seizoen op huurbasis bij Racing Genk. Nu mag hij zich voor het eerst melden bij de Jonge Duivels.

Kongolo kent de beloften al iets beter. De verdediger speelde in maart 2026 één wedstrijd voor de U21, tegen Nederland. Ook hij wordt opnieuw beloond voor zijn ontwikkeling bij Genk.

Smets heeft zelfs al ervaring bij de A-ploeg van de Rode Duivels. Eind 2024 verzamelde hij onder Domenico Tedesco één cap tegen Israël. In die wedstrijd ging hij in de fout bij een fase die mee zwaar doorwoog in een partij die België uiteindelijk met één doelpunt verschil verloor.

Thorup kijkt uit naar volgende stap

Thorup wil het drietal nu ook internationaal verder zien groeien. “Ik kijk ernaar uit om hen ook op internationaal niveau verdere stappen te zien zetten.” Toch wil de Genk-coach nog niet te veel vooruitlopen op de interlandbreak. Eerst wacht zondag de topper tegen Club Brugge. “Maar eerst ligt onze volledige focus op zondag.”



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Thorup maakt er geen geheim van wat hij op Jan Breydel wil halen. “We gaan naar Brugge met één doel: met drie punten terug naar Genk komen.” De oproepen zijn dus mooi meegenomen, maar voor Thorup telt voorlopig vooral de volgende competitiewedstrijd.