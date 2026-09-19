Bentayeb en Winkler zetten Anderlecht op weg naar drie punten tegen Zulte Waregem

RSC Anderlecht opende zaterdagavond de poorten van het Lotto Park voor Zulte Waregem. Paars-wit reageerde voor eigen volk gepast na de Europese nederlaag tegen Olympique Lyon. Het werd 3-0, dankzij onder meer een dubbelklapper van nieuwkomer Marten Winkler.

Anderlecht wilde 6 op 6

Anderlecht had in de Europa League een vervelende nederlaag geleden tegen Lyon en wilde die doorspoelen. Tegelijkertijd wilde de recordkampioen na de overwinning tegen KV Mechelen een reeksje van zes op zes neerzetten in de competitie. Zo zou het de top van het klassement ook niet helemaal uit het vizier verliezen.

Zulte Waregem verloor op de vorige speeldag voor de eerste keer dit seizoen (van Charleroi). Essevee hoopte op een driepunter om de voeling met de top niet helemaal te kwijt te raken.

Een rustig wedstrijdbegin

We kregen een rustig wedstrijdbegin, zonder noemenswaardige kansen. Het spel was redelijk in evenwicht, maar Anderlecht groeide wel. Sikan appelleerde voor een strafschop na een duw van Diakité, maar scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui ging er niet op in.

Anderlech eiste de bal meer en meer op en ging op zoek naar de openingstreffer. Augustinsson kopte op een voorzet van Ambros naar doel, maar Bostyn kwam goed tussen met de benen. Tien minuten later mocht ook Sikan koppen. De Oekraïner mikte over.

Bentayeb scoort en laat scoren

Anderlecht bleef de bedrijvigste ploeg, terwijl Zulte Waregem het op de counter moest doen. Vijf minuten voor de pauze kreeg de thuisploeg loon naar werken. Bostyn miskeek zich op een schot van Ambros. Bentayeb was er bij de pinken bij om de rebound binnen te tikken: 1-0. Dat was meteen de ruststand.





Bostyn zagen we na de rust niet meer terug. Hij raakte geblesseerd aan de schouder en werd vervangen door Gabriël. Anderlecht hoefde niet lang te zoeken naar een tweede treffer. Bentayeb en Lemoine botsten met de hoofden tegen elkaar. De bal kwam daarna bij Winkler, die niet twijfelde: 2-0.

Winkler voor 3-0

Bentayeb moest even bekomen, maar was helder genoeg van geest om Winkler zes minuten later de 3-0 voor te schotelen. Met het nodige geluk en na een lange VAR-check had RSCA zijn derde treffer beet. Bentayeb kon daarna toch niet verder. Cvetkovic werd zijn vervanger.

Michael Beale probeerde de schwung erin te krijgen bij Zulte Waregem door vier nieuwe krachten het veld op te sturen. Maar tevergeefs. Het was Anderlecht dat met Ambros dicht bij een doelpunt kwam. De poging van de Tsjech werd goed gered door Gabriël, die even later ook gepast ingreep op een vrije trap van Sikan.

Het verse bloed tussen de lijnen leverde de bezoekers daarna enkele kansjes op. Mbaye vergat een lage voorzet af te werken en Coosemans redde op een poging van Claes. De clean sheet van Anderlecht kwam – op één onoplettendheid na – niet meer in gevaar. Cvetkovic dacht in de extra tijd nog voor de 4-0 te zorgen, maar hij deed dat vanuit buitenspel. Vitor Bruno en co mogen drie punten bijschrijven na een eenvoudige zege en springen naar plek vijf. Essevee moet herbronnen na twee opeenvolgende nederlagen.