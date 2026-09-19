Ex-coach moet iets kwijt over Jan Virgili: de Brugse fans zullen het héél graag horen

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Ex-coach moet iets kwijt over Jan Virgili: de Brugse fans zullen het héél graag horen
Foto: © photonews
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Jan Virgili lijkt na een voorzichtige start helemaal los te komen bij Club Brugge. De twintigjarige Spanjaard toonde al flitsen van zijn enorme potentieel en is niet te beroerd om zijn shirt nat te maken. Dat heeft er altijd in gezeten, weet Albert Sánchez, die hem onder zijn hoede had bij Barça B.

Jan Virgili moet omgaan met de stempel van 'topaankoop'

Het was een van de opvallendste inkomende transfers van afgelopen zomer: Club Brugge dat 12 miljoen euro betaalde om Virgili van Mallorca over te nemen. Enkel ene Roman Yaremchuk kostte ooit meer. 17 miljoen om precies te zijn. Virgili kreeg zo al meteen de stempel van 'topaankoop', een status die de nodige druk met zich meebrengt om onmiddellijk iets te tonen.

Man van de Match tegen Antwerp

Virgili heeft onder die druk al aardige stappen gezet in zijn eerste maanden. Zijn Brugse avontuur begon met korte invalbeurten die gestaag langer werden. Tegen Aston Villa kreeg hij in de Champions League een eerste basisplaats, waarvoor hij bedankte met een assist.

Tegen Antwerp was hij bij zijn tweede basisplaats alomtegenwoordig. Met sterke dribbels en een schitterend doelpunt veroverde hij meteen heel wat harten in Jan Breydel. Het leverde hem meteen zijn eerste Man van de Match-trofee op. Virgili lijkt klaar om in Brugge een mooi verhaal te schrijven.

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Virgili legde een atypisch parcours af

Toch verliep zijn prille carrière niet zoals bij veel andere grote talenten. Terwijl een pak andere groeibriljanten al snel opgepikt worden door absolute topclubs, doorliep Virgili de opleiding van achtereenvolgens Badalona, Vilassar de Salt, CF Damm, Mataró, CE Europa en Granollers. Stuk voor stuk amateurclubs.

In 2022 arriveerde hij bij Gimnástic de Tarragona, waar hij met goede prestaties een overstap afdwong naar de U19 van FC Barcelona. Daar was hij met zijn 18 lentes wel de vreemde eend in de bijt.

"Voor Barça was het héél ongewoon om iemand van 18 jaar bij de U19 onder te brengen", zegt Albert Sánchez, die Virgili onder zijn hoede had bij Barça B. "Laat staan iemand die zijn jeugdopleiding bij kleine clubs heeft doorgebracht. De meesten zijn 16 of zelfs 15 jaar oud."

Virgili is een echte vechter

Virgili laat zich er niet door van de wijs brengen. Hij dwingt al snel een plekje af in het tweede elftal van Barcelona. "Dit zegt álles over de mentaliteit van Virgili", vertelt Sánchez. "Een echte ‘warrior’. Een vechter, die nooit iets zomaar gekregen heeft."

Sánchez zag hoe Virgili zich razendsnel ontwikkelde. "In één jaar tijd is hij van Gimnàstic via de U19 bij mij in Barça B terechtgekomen." In 2025 maakte hij zijn debuut voor het reservenelftal, waar hij vier goals en twee assists liet optekenen in zeventien duels.

Virgili presteerde er uitstekend, aldus Sánchez. "Het zegt veel over hoe de speler ineensteekt. Zijn honger is enorm." Het zijn woorden die de fans van Club Brugge héél graag zullen horen, samen met de Warrior-uitspraak hierboven.

"No Sweat, No Glory"

Virgili is bereid om zijn truitje nat te maken en te tonen waarom Club Brugge zoveel geld op tafel legde. Dat zat er vroeger al in; dat kunnen we afleiden uit de woorden van Sánchez, en dat is nu niet anders. "No Sweat, No Glory" lijkt de winger daardoor nu al op het lijf geschreven.

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