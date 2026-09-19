Genk-coach Thorup stuurt duidelijke boodschap richting Club Brugge

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Genk-coach Thorup stuurt duidelijke boodschap richting Club Brugge
Foto: © photonews
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KRC Genk trekt zondag naar Jan Breydel met een duidelijke opdracht. De Limburgers willen na gelijke spelen tegen Anderlecht en KAA Gent eindelijk opnieuw een topper over de streep trekken. Met negen punten staat Genk voorlopig negende, maar Jess Thorup ziet voldoende aanwijzingen dat zijn ploeg klaar is om ook tegen Club Brugge mee te doen voor de winst.

Voor het drieluik tegen Anderlecht, Gent en Club Brugge had Thorup aangekondigd dat Genk zich wilde meten met de top van de competitie. Tegen de Brusselaars en de Buffalo’s zag hij alvast genoeg positieve signalen.

“Op Anderlecht konden we leven met een punt, thuis tegen Gent verdienden we meer. Twee gelijke spelen tonen dat we meekunnen, maar ook tegen die ploegen moeten we onze momenten grijpen en wedstrijden winnen”, vertelde hij volgens de clubwebsite.

Van zestig naar negentig minuten

Daar ligt volgens de Deen de volgende stap. Genk liet de voorbije weken sterke fases zien, maar slaagde er nog niet in om dat niveau een volledige wedstrijd vol te houden. “Nu moeten we van zestig goeie minuten negentig goeie minuten maken. Dat niveau heb je nodig om daar te winnen.”

Thorup wil in Brugge opnieuw het herkenbare Genk zien: aanvallend, dominant en met hoge intensiteit. De coach gelooft dat zijn ploeg dat voetbal aankan, maar beseft dat Club Brugge elke terugval kan afstraffen.

Ook binnen zijn eigen kern voelt Thorup dat de concurrentie toeneemt. Volgens hem is Genk op elke positie dubbel bezet en moet iedereen dagelijks op de toppen van zijn tenen lopen. “Er staat altijd iemand klaar om zijn kans te grijpen. Dat is topsport.” De coach merkt dat die strijd om plaatsen het niveau op training omhoogduwt.

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Reeks moet ergens beginnen

Ondanks de negende plaats wil Thorup zich nog niet blindstaren op het klassement. Wel beseft hij dat resultaten stilaan noodzakelijk worden. “We moeten op een bepaald moment een reeks neerzetten. Dat is belangrijk voor het vertrouwen en voor onze positie.”

Tevreden is hij uiteindelijk maar met één resultaat. “Ik ben alleen maar tevreden als we winnen. Dat hoort zo bij een topclub.” En waarom zou die reeks niet net zondag beginnen? “Waarom zouden we daar niet mee kunnen beginnen?” besluit Thorup.

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