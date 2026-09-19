Harry Kane verpulvert Bundesliga-record: nu jacht op ongrijpbaar geacht record

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Harry Kane verpulvert Bundesliga-record: nu jacht op ongrijpbaar geacht record
Foto: © photonews
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Harry Kane heeft vrijdagavond opnieuw geschiedenis geschreven in Duitsland. De Engelse topspits scoorde twee keer voor Bayern München tegen Union Berlin en bereikte daarmee de indrukwekkende kaap van 100 Bundesliga-doelpunten. Daar had hij slechts 98 wedstrijden voor nodig.

Daarmee heeft Kane het Bundesliga-record met bijzonder veel overtuiging overgenomen. Het vorige record stond sinds 1977 op naam van Dieter Müller, die 129 wedstrijden nodig had om zijn eerste honderd doelpunten in de Duitse eerste klasse te maken. Kane had daar dus liefst 31 wedstrijden minder voor nodig.

De inmiddels 33-jarige aanvaller staat na zijn dubbele treffer tegen Union zelfs al op 101 Bundesliga-goals. Sinds zijn transfer van Tottenham naar Bayern in de zomer van 2023 is Kane uitgegroeid tot een van de meest productieve spitsen in het Duitse voetbal.

Kane nog sneller dan Lewandowski

De cijfers worden nog indrukwekkender wanneer Kane naast de andere Bundesliga-grootheden wordt gelegd. Gerd Müller, de legendarische doelpuntenmaker van Bayern, had 136 wedstrijden nodig voor zijn eerste honderd goals. Robert Lewandowski, die jarenlang het Duitse voetbal domineerde, had er 168 nodig.

Kane heeft bovendien al in zijn eerste drie volledige seizoenen telkens minstens 26 competitiegoals gemaakt. In zijn debuutcampagne kwam hij zelfs aan 36 treffers. Vorig seizoen herhaalde hij dat aantal.

Slechts één speler in de vijf grootste Europese competities was nóg sneller aan honderd goals: Cristiano Ronaldo. De Portugees had bij Real Madrid slechts 92 wedstrijden nodig om die mijlpaal in La Liga te bereiken. Kane volgt met zijn 98 wedstrijden op korte afstand.

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Exclusief rijtje voor Engelse spits

Kane heeft met zijn Bundesliga-record bovendien een bijzondere mijlpaal bereikt. Hij is een van de weinige spelers die in twee van de vijf grootste Europese competities minstens honderd keer heeft gescoord.

In de Premier League staat Kane momenteel op 213 doelpunten. Zijn eerste honderd goals in Engeland maakte hij in 141 wedstrijden namens Tottenham. In Duitsland ging het dus liefst 43 wedstrijden sneller.

Daarmee bewijst Kane opnieuw dat zijn overstap naar Bayern geen tijdelijke succesformule is. Hij heeft zich inmiddels stevig tussen de historische topscorers van de Bundesliga genesteld.

De volgende uitdaging ligt voor de hand: tweehonderd Bundesliga-doelpunten. Slechts vijf spelers bereikten die grens ooit. Gerd Müller deed dat het snelst, na 234 wedstrijden. Kane heeft dus nog 99 goals nodig om opnieuw geschiedenis te schrijven.

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