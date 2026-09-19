Lars Friis ziet maar één oplossing voor Cercle, Mario Kohnen wijst toch minpunt aan

Sporting Charleroi blijft doorrazen in de Jupiler Pro League. De Carolo's versloegen zaterdag Cercle Brugge met 3-2 en blijven aanhaken bij de absolute top. De Vereniging likt ondertussen zijn wonden.

Charleroi pakt een indrukwekkende 18 op 21

Charleroi blijft doorgaan. De Zebra's hadden enkel verloren van Union en waren van plan dat zo te houden. Na 25 minuten hadden ze al een dubbele voorsprong beet via Mbemba en Scheidler.

Vanzeir zorgde op het halfuur opnieuw voor spanning. Scheidler leek die na de pauze vanaf de strafschopstip weg te nemen, maar Ngoura bracht Cercle op identieke wijze opnieuw in de wedstrijd. Hij kreeg ook een kans op de gelijkmaker, maar Charleroi worstelde zich naar een nieuwe zege én 18 op 21. Dat is een zeer fraai rapport.

Mario Kohnen was blij met de mentaliteit

"Ik ben zeer blij met de mentaliteit die mijn groep getoond heeft", vertelde Charleroi-coach Mario Kohnen na zege, geciteerd door Sporza. Na het halfuur lieten de Carolo's het tempo wel wat zakken, waarna ze Cercle de 2-1 in de tweede helft op een schoteltje aanboden. Dat is toch een minpunt. Kohnen onthoudt echter de kern van de zaak: "Uiteindelijk ben ik zeer blij met de 3 punten."

Lars Friis dacht dat Cercle Charleroi beet had

Cercle-coach Lars Friis won er achteraf geen doekjes om: "Dit komt hard aan." Friis zag Cercle in de tweede helft doorduwen en dacht dat zijn team Charleroi beet had.

De Vereniging verviel in defensieve fouten. "Dat ze te makkelijk op voorsprong kwamen? Daar ben ik het mee eens en daar moeten we tijdens de interlandbreak goed aan werken."



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Friis beseft dat Cercle die fouten niet meer mag maken, want de tegenstander straft momenteel alles af. Hij ziet slechts één oplossing om uit het dal te kruipen: "Keihard werken op training."

Charleroi maakt zich klaar voor de Waalse derby

Door de nederlaag blijft Cercle hangen op de zestiende plaats. KV Kortrijk kan zondag wel nog op gelijke hoogte komen als het wint van SK Beveren. Na de interlandbreak ontvangt Cercle Anderlecht.

Charleroi is tweede, maar ziet morgen Union en Club Brugge nog in actie komen. Na de interlandperiode reizen Kohnen en co naar Sclessin voor de altijd beladen Waalse derby tegen Standard.