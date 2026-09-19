Léo Pétrot neemt schuld op zich na pijnlijke avond met Anderlecht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Léo Pétrot neemt schuld op zich na pijnlijke avond met Anderlecht
Word fan van Anderlecht! 4386

Léo Pétrot kende geen ideale terugkeer naar de omgeving van zijn voormalige club Saint-Étienne. De verdediger van Anderlecht werd in Lyon geviseerd door de thuisfans en beleefde ook sportief een moeilijke avond. Pétrot ging in de eerste helft mee in de fout bij een tegendoelpunt, terwijl Anderlecht pas na de rust de nodige intensiteit vond.

Pétrot krijgt het moeilijk tegen Lyon

De wedstrijd had voor Pétrot sowieso een bijzondere lading. Als voormalig speler van Saint-Étienne kreeg hij bij zijn eerste balcontacten meteen de nodige reacties van de Lyon-supporters. Gelukkig speelde Anderlecht in de eerste helft aan de andere kant van het veld, waardoor de verdediger zich vooral op zijn wedstrijd kon concentreren.

Sportief liep het echter minder vlot. Een slechte inspeelpass door het centrum leidde de eerste tegengoal van Anderlecht in. Daarna kreeg Pétrot het lastig tegen de beweeglijke Loïs Openda, die de Anderlecht-defensie voortdurend voor problemen probeerde te stellen.

Toch wilde Pétrot na afloop niet te hard zijn voor zijn tegenstander. "Hij heeft het lastig gehad, maar het blijft een goede speler. Hij heeft bij grote clubs zoals Juventus gespeeld en weet wedstrijden te beslissen. Soms hebben spelers een mindere periode bij een bepaalde ploeg. Dat kan gebeuren", verklaarde hij aan Gianlucadimarzio.

"Dit was het echte Anderlecht"

Volgens Pétrot lag de basis voor de nederlaag vooral in de eerste helft. Anderlecht verloor te veel duels, begon onvoldoende scherp en werd door Lyon snel afgestraft. Tegen een ploeg met zoveel technische kwaliteiten kan een dergelijke start bijzonder duur uitvallen.

"De ploeg die je in de tweede helft zag, was het echte Anderlecht. Voor de rust kwamen we niet goed in de wedstrijd en hadden we niet de intensiteit die nodig is op Europees niveau."

Na de pauze verscheen een ander Anderlecht op het veld. Paars-wit ging agressiever de duels aan, zette Lyon hoger onder druk en speelde met meer overtuiging. De wedstrijd kantelde daardoor zichtbaar, al was de achterstand inmiddels te groot om nog volledig recht te zetten.

Pétrot bleef dan ook nuchter. Over de volledige wedstrijd bekeken vond hij de nederlaag verdiend, omdat Anderlecht voor de rust te veel ruimte en controle had weggegeven.

Nieuwe ploeg moet snel resultaten boeken

De Franse verdediger benadrukte wel dat hij zich goed voelt in Brussel. Hij stapte deze zomer in een project met een nieuwe trainer, een vernieuwde spelersgroep en een nieuwe sportieve leiding. Die veranderingen vragen tijd, maar volgens Pétrot mag dat geen excuus worden.

"Ik ben heel blij dat ik hier ben. Ik kan Europese wedstrijden spelen en heb ambities in de competitie. Er is veel veranderd, maar we weten dat we snel resultaten moeten behalen."

Die druk is zowel in de competitie als in de Europa League voelbaar. Anderlecht wil zich Europees niet tevredenstellen met deelname alleen en Pétrot wil dat de ploeg de lessen uit Lyon meteen meeneemt.

"We moeten deze wedstrijd goed analyseren. Eerst ligt de focus op de wedstrijd van dit weekend, maar in Europa zijn we ambitieus. We willen punten pakken en wedstrijden winnen. Dat moeten we vanaf de volgende afspraak proberen te doen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Waarom Vitor Bruno toch stilletjes zal vloeken bij Anderlecht: deze jongens vliegen uit

Waarom Vitor Bruno toch stilletjes zal vloeken bij Anderlecht: deze jongens vliegen uit

20:30
1
Belangrijke 2-1: hoofdrolspelers De Vlieger en Burgess en architect De Mil spreken

Belangrijke 2-1: hoofdrolspelers De Vlieger en Burgess en architect De Mil spreken

23:52
Toptalent Romeo Lavia moet het nu eindelijk waarmaken: "Ik wil het verhaal rond mij veranderen"

Toptalent Romeo Lavia moet het nu eindelijk waarmaken: "Ik wil het verhaal rond mij veranderen"

23:00
De Ridder benoemt pijnlijk probleem bij RSCA Futures: "We hebben geen connectie"

De Ridder benoemt pijnlijk probleem bij RSCA Futures: "We hebben geen connectie"

22:00
Wie anders? Christian Burgess kopt furieus Gent naar de leidersplaats tegen Standard

Wie anders? Christian Burgess kopt furieus Gent naar de leidersplaats tegen Standard

22:41
Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten

Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten

22:07
3
Opvallende beslissing bij Antwerp: "Het is niets persoonlijks"

Opvallende beslissing bij Antwerp: "Het is niets persoonlijks"

21:30
Zidane schudt de Franse nationale ploeg meteen door elkaar: opvallende namen ontbreken tegen België

Zidane schudt de Franse nationale ploeg meteen door elkaar: opvallende namen ontbreken tegen België

20:50
Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af

Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af

17:30
3
Bondscoach Van Bommel geeft deze JPL-speler hoop: "Hem houden we zeker in de gaten"

Bondscoach Van Bommel geeft deze JPL-speler hoop: "Hem houden we zeker in de gaten"

20:00
"Tikkende tijdbom"? Fred Vanderbiest laat zich uit over Benito Raman

"Tikkende tijdbom"? Fred Vanderbiest laat zich uit over Benito Raman

19:00
10
🎥 De Mil en heel KAA Gent vrezen voor zware blessure van sterkhouder: "Hoop dat gevoel verkeerd is"

🎥 De Mil en heel KAA Gent vrezen voor zware blessure van sterkhouder: "Hoop dat gevoel verkeerd is"

00:20
Barcelona voert de forcing en wil Real en PSG te snel af zijn voor 15-jarige

Barcelona voert de forcing en wil Real en PSG te snel af zijn voor 15-jarige

19:30
1
Ivan Leko moet aan bezigheidstherapie doen de volgende twee weken

Ivan Leko moet aan bezigheidstherapie doen de volgende twee weken

18:30
Zat Bruno aan de porto? Fred Vanderbiest laat er geen twijfel over bestaan voor clash met Lommel

Zat Bruno aan de porto? Fred Vanderbiest laat er geen twijfel over bestaan voor clash met Lommel

17:00
2
LIVE - Speeldag 7 JPL: Van Der Bruggen wil het versieren bij Cercle Brugge

LIVE - Speeldag 7 JPL: Van Der Bruggen wil het versieren bij Cercle Brugge

18:00
Sterkhouder KAA Gent had zomaar bij ... Anderlecht kunnen zitten: "Plots niets meer gehoord"

Sterkhouder KAA Gent had zomaar bij ... Anderlecht kunnen zitten: "Plots niets meer gehoord"

15:20
De Union-magie? "Psycholoog voor hem bellen, was dit boksen geweest dan ..."

De Union-magie? "Psycholoog voor hem bellen, was dit boksen geweest dan ..."

16:30
Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel

Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel

16:00
6
Sven Vandenbroeck zet puntjes op de i over Essevee en Vossen

Sven Vandenbroeck zet puntjes op de i over Essevee en Vossen

14:40
10
📷 Anderlecht komt met lekker nieuws en hoopt op nieuwe toeloop

📷 Anderlecht komt met lekker nieuws en hoopt op nieuwe toeloop

11:30
Van Bommel stelt twee spelers teleur: "Hij was het er niet mee eens, dat is goed"

Van Bommel stelt twee spelers teleur: "Hij was het er niet mee eens, dat is goed"

14:00
5
De grote surprise van de chef(?): wie is Jari De Busser?

De grote surprise van de chef(?): wie is Jari De Busser?

13:30
3
Dit heeft Mark Van Bommel te vertellen over Axel Witsel

Dit heeft Mark Van Bommel te vertellen over Axel Witsel

13:00
2
Gil Swerts maakt zeer sterke selectie bekend en bijt van zich af over Vermeeren

Gil Swerts maakt zeer sterke selectie bekend en bijt van zich af over Vermeeren

12:40
2
LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie

LIVE: Mark Van Bommel hakt knopen door: deze nieuwkomers in de selectie

12:30
10
Ex-coach Essevee naar Kortrijk? "Kilimanjaro beklimmen makkelijker"

Ex-coach Essevee naar Kortrijk? "Kilimanjaro beklimmen makkelijker"

11:00
3
Union SG geeft de Belgen hoop - moeten we naar Frankrijk of Nederland beginnen kijken?

Union SG geeft de Belgen hoop - moeten we naar Frankrijk of Nederland beginnen kijken?

10:00
1
Live. Transfernieuws 18/9: Wat is er aan van Stanic en Standard?

Live. Transfernieuws 18/9: Wat is er aan van Stanic en Standard?

11:45
🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar"

🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar"

09:30
49
De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen

De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen

09:00
2
Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht

Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht

08:30
5
Kassa kassa: Club Brugge en KRC Genk houden Union, Gent, Anderlecht, Antwerp en Standard op grote afstand

Kassa kassa: Club Brugge en KRC Genk houden Union, Gent, Anderlecht, Antwerp en Standard op grote afstand

07:30
1
En wie gaat de doelpunten bij de Rode Duivels scoren? De teller van onze spitsen staat op... nul

En wie gaat de doelpunten bij de Rode Duivels scoren? De teller van onze spitsen staat op... nul

07:00
Wat als... Cédric Hatenboer helemaal ontploft in Nederland? Dan passeert Anderlecht wél langs de kassa

Wat als... Cédric Hatenboer helemaal ontploft in Nederland? Dan passeert Anderlecht wél langs de kassa

17/09
3
Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"

Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"

17/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 16:00 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht André Coenen André Coenen over KAA Gent - Standard: 2-1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel Canard-i Canard-i over Waarom Vitor Bruno toch stilletjes zal vloeken bij Anderlecht: deze jongens vliegen uit Sv1978 Sv1978 over Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar" Dirk1897 Dirk1897 over Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten TIGERMANIA TIGERMANIA over Van Bommel stelt twee spelers teleur: "Hij was het er niet mee eens, dat is goed" Sedona Sedona over De Cat verliest - zo staan Union en Anderlecht er voor volgens de simulatiemodellen Pé_1 Pé_1 over Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved