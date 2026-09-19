Léo Pétrot neemt schuld op zich na pijnlijke avond met Anderlecht

Léo Pétrot kende geen ideale terugkeer naar de omgeving van zijn voormalige club Saint-Étienne. De verdediger van Anderlecht werd in Lyon geviseerd door de thuisfans en beleefde ook sportief een moeilijke avond. Pétrot ging in de eerste helft mee in de fout bij een tegendoelpunt, terwijl Anderlecht pas na de rust de nodige intensiteit vond.

Pétrot krijgt het moeilijk tegen Lyon

De wedstrijd had voor Pétrot sowieso een bijzondere lading. Als voormalig speler van Saint-Étienne kreeg hij bij zijn eerste balcontacten meteen de nodige reacties van de Lyon-supporters. Gelukkig speelde Anderlecht in de eerste helft aan de andere kant van het veld, waardoor de verdediger zich vooral op zijn wedstrijd kon concentreren.

Sportief liep het echter minder vlot. Een slechte inspeelpass door het centrum leidde de eerste tegengoal van Anderlecht in. Daarna kreeg Pétrot het lastig tegen de beweeglijke Loïs Openda, die de Anderlecht-defensie voortdurend voor problemen probeerde te stellen.

Toch wilde Pétrot na afloop niet te hard zijn voor zijn tegenstander. "Hij heeft het lastig gehad, maar het blijft een goede speler. Hij heeft bij grote clubs zoals Juventus gespeeld en weet wedstrijden te beslissen. Soms hebben spelers een mindere periode bij een bepaalde ploeg. Dat kan gebeuren", verklaarde hij aan Gianlucadimarzio.

"Dit was het echte Anderlecht"

Volgens Pétrot lag de basis voor de nederlaag vooral in de eerste helft. Anderlecht verloor te veel duels, begon onvoldoende scherp en werd door Lyon snel afgestraft. Tegen een ploeg met zoveel technische kwaliteiten kan een dergelijke start bijzonder duur uitvallen.

"De ploeg die je in de tweede helft zag, was het echte Anderlecht. Voor de rust kwamen we niet goed in de wedstrijd en hadden we niet de intensiteit die nodig is op Europees niveau."





Na de pauze verscheen een ander Anderlecht op het veld. Paars-wit ging agressiever de duels aan, zette Lyon hoger onder druk en speelde met meer overtuiging. De wedstrijd kantelde daardoor zichtbaar, al was de achterstand inmiddels te groot om nog volledig recht te zetten.

Pétrot bleef dan ook nuchter. Over de volledige wedstrijd bekeken vond hij de nederlaag verdiend, omdat Anderlecht voor de rust te veel ruimte en controle had weggegeven.

Nieuwe ploeg moet snel resultaten boeken

De Franse verdediger benadrukte wel dat hij zich goed voelt in Brussel. Hij stapte deze zomer in een project met een nieuwe trainer, een vernieuwde spelersgroep en een nieuwe sportieve leiding. Die veranderingen vragen tijd, maar volgens Pétrot mag dat geen excuus worden.

"Ik ben heel blij dat ik hier ben. Ik kan Europese wedstrijden spelen en heb ambities in de competitie. Er is veel veranderd, maar we weten dat we snel resultaten moeten behalen."

Die druk is zowel in de competitie als in de Europa League voelbaar. Anderlecht wil zich Europees niet tevredenstellen met deelname alleen en Pétrot wil dat de ploeg de lessen uit Lyon meteen meeneemt.

"We moeten deze wedstrijd goed analyseren. Eerst ligt de focus op de wedstrijd van dit weekend, maar in Europa zijn we ambitieus. We willen punten pakken en wedstrijden winnen. Dat moeten we vanaf de volgende afspraak proberen te doen."