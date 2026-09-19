Reactie Pijnlijke 3 op 21 voor KV Mechelen: coach Vanderbiest spreekt klare taal

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Lommel
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Pijnlijke 3 op 21 voor KV Mechelen: coach Vanderbiest spreekt klare taal
Foto: © photonews
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KV Mechelen bleef ook op bezoek bij Lommel SK zonder overwinning. Na de 0-0 wees Fred Vanderbiest vooral naar de gemiste kansen en het gebrek aan scherpte voor doel. Met amper drie punten uit 21 blijft de druk op de coach intussen stevig toenemen.

Zaterdagavond heeft KV Mechelen 0-0 gelijkgespeeld op het veld van Lommel SK. Beide ploegen hadden kansen om met de drie punten aan de haal te gaan, maar uiteindelijk werd de wedstrijd niet beslist door een doelpunt.

Mike Eerdhuijzen vertelde na afloop dat er bij Mechelen 'geilheid' voor doel ontbrak. "Ik geef hem 500% gelijk", vertelde coach Fred Vanderbiest op zijn persconferentie. De trainer keek vooral naar de gemiste kansen van zijn team.

Vanderbiest mist meedogenloosheid en voelt druk toenemen

Met een xG van 1,34 had er wel een doelpunt mogen vallen volgens Vanderbiest. "Dat zijn gewoon ballen die erin moeten. Dat heeft niks te maken met kwaliteit of jong en oud. We moeten gewoon meedogenloos zijn. Tegen Anderlecht waren we dat niet, tegen La Louvière ook niet."

De positie van Vanderbiest was een gespreksonderwerp, en dat is niet abnormaal na een 3 op 21. Op de steun van zijn spelers kan hij in ieder geval nog rekenen. "Anders zou ik hier zo niet zitten. Het is aan mij om nu een drietal weken te werken aan de manco's."

Afspraken met het bestuur waren er niet gemaakt. "Nee. Ze vragen om wekelijks progressie te zien. We weten allemaal dat de transfers laat zijn binnengekomen en dat we veel verkocht hebben", gaat Vanderbiest verder.

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Zelf is hij niet helemaal tevreden met die progressie. "Ik zou de stapjes graag iets groter zien." Al maakt hij snel een kanttekening. "Als we vorige week een punt pakten en hier nu drie, dan zegt iedereen dat we stappen hebben gezet. Maar als je niet scoort kun je geen wedstrijden winnen."

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