Maxim De Cuyper bezorgt Engelse topclubs kopzorgen: na Man United moet ook Arsenal eraan geloven

In de Premier League trok koploper Arsenal zaterdag naar Brighton & Hove Albion en Maxim De Cuyper. Onze landgenoot versloeg eerder deze week nog Manchester United in de Carabao Cup en nu moest ook de competitieleider eraan geloven. Een droge 3-0 werd het in Zuid-Engeland.

Een straffe seizoenstart van Maxim De Cuyper

Maxim De Cuyper is aan een uitstekend seizoen bezig. De Rode Duivel wordt vooral als linkerwinger uitgespeeld en voelt zich duidelijk in zijn sas op die positie. Voor het treffen met Arsenal stond de teller van het Brugse jeugdproduct in alle competities op drie goals en drie assists. Midweeks had hij nog de winnende treffer gescoord tegen Manchester United (2-3) in de Carabao Cup. Het was dan ook geen grote verrassing dat De Cuyper in de basis stond voor het bezoek van Arteta en co.

Brighton stond met zeven op twaalf mooi onder de mensen in de linkerkolom. Kampioen Arsenal – met Christos Tzolis in de basis – had dan weer een foutloos parcours afgelegd na vier wedstrijden. Het leek niet van plan om dat maximum in het Falmer Stadium te grabbel te gooien, maar dat was buiten de thuisploeg gerekend.

Gross en Kostoulas scoren voor de rust

Na een halfuur zaten de Gunners al in de problemen. Gross haalde uit van ver en gaf Raya via de paal het nakijken: 1-0. Net voor de rust werd de Londense miserie nog wat groter. Kostoulas had goed gekeken naar Gross, maar viseerde de andere hoek. Opnieuw had Raya geen verhaal: 2-0.

Geen beterschap na de pauze voor Arsenal

Er kwam geen beterschap na de pauze voor Arsenal. Integendeel. Àndrés duwde het mes met een kopbal nog wat dieper: 3-0. Uitgerekend op hoekschop, dé specialiteit van de Gunners. Arsenal kon geen vuist meer maken en lijdt zijn eerste nederlaag van het seizoen. Brighton blijft goed meedraaien en pakt tien op vijftien.

De Cuyper zal zich nu focussen op het vierluik met de Rode Duivels in de Nations League. Het wordt interessant om te zien of hij zijn huidige vorm kan doortrekken.



