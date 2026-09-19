Maxim De Cuyper bezorgt Engelse topclubs kopzorgen: na Man United moet ook Arsenal eraan geloven

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Maxim De Cuyper bezorgt Engelse topclubs kopzorgen: na Man United moet ook Arsenal eraan geloven
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

In de Premier League trok koploper Arsenal zaterdag naar Brighton & Hove Albion en Maxim De Cuyper. Onze landgenoot versloeg eerder deze week nog Manchester United in de Carabao Cup en nu moest ook de competitieleider eraan geloven. Een droge 3-0 werd het in Zuid-Engeland.

Een straffe seizoenstart van Maxim De Cuyper

Maxim De Cuyper is aan een uitstekend seizoen bezig. De Rode Duivel wordt vooral als linkerwinger uitgespeeld en voelt zich duidelijk in zijn sas op die positie. Voor het treffen met Arsenal stond de teller van het Brugse jeugdproduct in alle competities op drie goals en drie assists. Midweeks had hij nog de winnende treffer gescoord tegen Manchester United (2-3) in de Carabao Cup. Het was dan ook geen grote verrassing dat De Cuyper in de basis stond voor het bezoek van Arteta en co.

Brighton stond met zeven op twaalf mooi onder de mensen in de linkerkolom. Kampioen Arsenal – met Christos Tzolis in de basis – had dan weer een foutloos parcours afgelegd na vier wedstrijden. Het leek niet van plan om dat maximum in het Falmer Stadium te grabbel te gooien, maar dat was buiten de thuisploeg gerekend.

Gross en Kostoulas scoren voor de rust

Na een halfuur zaten de Gunners al in de problemen. Gross haalde uit van ver en gaf Raya via de paal het nakijken: 1-0. Net voor de rust werd de Londense miserie nog wat groter. Kostoulas had goed gekeken naar Gross, maar viseerde de andere hoek. Opnieuw had Raya geen verhaal: 2-0.

Geen beterschap na de pauze voor Arsenal

Er kwam geen beterschap na de pauze voor Arsenal. Integendeel. Àndrés duwde het mes met een kopbal nog wat dieper: 3-0. Uitgerekend op hoekschop, dé specialiteit van de Gunners. Arsenal kon geen vuist meer maken en lijdt zijn eerste nederlaag van het seizoen. Brighton blijft goed meedraaien en pakt tien op vijftien.

De Cuyper zal zich nu focussen op het vierluik met de Rode Duivels in de Nations League. Het wordt interessant om te zien of hij zijn huidige vorm kan doortrekken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Brighton
Maxim De Cuyper

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 5
Brentford Brentford 3-0 Chelsea Chelsea
Tottenham Tottenham 2-3 Aston Villa Aston Villa
Newcastle United Newcastle United 2-1 Hull City Hull City
Brighton Brighton 3-0 Arsenal Arsenal
Everton Everton 1-0 Ipswich Town Ipswich Town
Nottingham Forest Nottingham Forest 18:30 Coventry City Coventry City
Manchester City Manchester City 20/09 Sunderland Sunderland
Leeds United Leeds United 20/09 Crystal Palace Crystal Palace
Bournemouth Bournemouth 20/09 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 20/09 Manchester United Manchester United

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over Gent juicht, Standard sakkert, Vanhaezebrouck kritisch: "Dat is toch niet mogelijk?" Atletico1988 Atletico1988 over Xabi Alonso gaf signaal door Lavia op de bank te zetten en 16-jarige in de plaats te laten debuteren Vital Verheyen Vital Verheyen over Jorthy Mokio hakt knoop door over interlandtoekomst, maar moet opvallend lang wachten Dirk1897 Dirk1897 over Boskamp is snoeihard voor Anderlecht: "Het verbaast me dat de supporters zo trouw blijven" aangespoelde aangespoelde over Lommel SK - KV Mechelen: - Goro Goro over Sporting Hasselt - K Beerschot VA: 0-1 FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Vrees van KAA Gent en De Mil komt uit: belangrijke speler heel lang out Geert66 Geert66 over 🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Van linksachter naar sensatie in Engeland: Maxim De Cuyper zorgt voor opvallend dilemma Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved