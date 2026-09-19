OFFICIEEL: Spits met meer dan 80 doelpunten in JPL vindt nieuwe uitdaging in Saudische tweede klasse

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Spits met meer dan 80 doelpunten in JPL vindt nieuwe uitdaging in Saudische tweede klasse
Foto: © photonews
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Zinho Gano blijft ook dit seizoen actief in Saudi-Arabië. Na sterke cijfers bij Al-Hazem en Al-Raed vond de voormalige spits van onder meer Zulte Waregem en Genk na een lange zomer eindelijk een nieuwe club waar hij zijn doelpuntenproductie wil voortzetten.

Twee jaar geleden koos Zinho Gano voor het eerst voor een buitenlands avontuur. Dat deed hij na een sterke periode bij Zulte Waregem, waar hij 36 keer scoorde in 72 wedstrijden. De spits, opgeleid bij Club Brugge, had voordien al heel wat Belgische clubs versleten. Zo speelde hij onder meer voor Genk, Moeskroen, Kortrijk, Antwerp, Lommel, Oostende en Waasland-Beveren. In totaal maakte hij 84 doelpunten op het hoogste niveau en nog eens 14 in 1B.

Derde seizoen op rij in Saudi-Arabië

Gano, die ondertussen international is voor Guinee-Bissau, trok vervolgens naar Saudi-Arabië. Daar ging hij aan de slag bij Al-Hazem, waar hij ploegmaat werd van Faïz Selemani.

Met 16 doelpunten hielp hij de club aan promotie naar de hoogste afdeling. Zijn contract werd nadien echter niet verlengd. Vorig seizoen deed hij zelfs nog beter bij Al-Raed, waar hij maar liefst 24 keer scoorde.

Opnieuw op jacht naar veel doelpunten

Toch moest de in Sint-Katelijne-Waver geboren aanvaller deze zomer lang wachten op een nieuwe club. Meer dan twee maanden bleef hij op zoek naar de juiste aanbieding.

Na heel wat onderhandelingen achter de schermen vond Gano uiteindelijk onderdak bij Al-Okhdood. Daarmee blijft hij ook voor een derde seizoen op rij actief in Saudi-Arabië. Ondanks twee seizoenen waarin hij de doelpunten vlot aaneenreeg in de Saudische tweede klasse, zal hij nog wat langer moeten wachten op zijn kans op het hoogste niveau.

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