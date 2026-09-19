Radja Nainggolan haalt uit naar Conte en doet straffe uitspraak: "Ik zou er nog altijd kunnen spelen"

Radja Nainggolan is inmiddels 38 jaar, maar aan zelfvertrouwen heeft de voormalige Rode Duivel nog altijd niets ingeboet. In een uitgebreid interview met La Gazzetta dello Sport blikt de middenvelder terug op zijn jaren bij AS Roma en Internazionale. En zoals we dat van Nainggolan gewend zijn, doet hij dat zonder veel omwegen.

Nainggolan speelt tegenwoordig voor Patro Eisden Maasmechelen, maar zijn liefde voor Italië en vooral Roma blijft bijzonder groot. Il Ninja speelde tussen 2014 en 2018 voor de Romeinen en groeide er uit tot een publiekslieveling. "Ik heb mijn hart in Rome achtergelaten", klinkt het duidelijk.

Volgens Nainggolan zou hij zelfs vandaag nog een rol kunnen spelen bij de Italiaanse topclub. "Als ik mijn niveau van toen had, zou ik nog altijd bij Roma of Inter kunnen spelen. Ik denk dat ik bij allebei een plaats zou vinden, als aanvallende of centrale middenvelder."

"Ik zou Roma nooit verlaten hebben"

De transfer naar Inter in 2018 blijft voor Nainggolan een gevoelig onderwerp. Sportief directeur Monchi besliste dat de Belg moest vertrekken, ondanks het feit dat Roma net de halve finale van de Champions League had bereikt.

"Wij waren toen een geweldige ploeg en hadden het gevoel dat we nog beter konden worden. Maar Monchi wilde zijn eigen groep samenstellen. Ik begrijp zijn logica, maar ik zou Roma nooit verlaten hebben."

Bij Inter beleefde Nainggolan vervolgens een sterke periode onder Luciano Spalletti, die hem eerder ook naar Roma had gehaald. "Met Spalletti heb ik de mooiste momenten uit mijn carrière beleefd. Het is jammer dat het na zijn vertrek niet meer liep zoals gehoopt."





Antonio Conte maakte hem vervolgens duidelijk dat hij geen deel uitmaakte van zijn plannen. Nainggolan heeft daar nog steeds een opvallende theorie over. "Hij zei meteen dat ik niet in zijn project paste en ik respecteerde dat. Misschien voelde hij zich nog altijd slecht na mijn weigering om enkele jaren eerder naar Chelsea te gaan."

Nainggolan had toen bewust voor Roma gekozen, zelfs nadat hij naar eigen zeggen een enorm lucratief aanbod uit China had afgeslagen.

"Ik ben nog altijd dezelfde"

Dat zijn levensstijl hem bij topclubs parten heeft gespeeld, ontkent Nainggolan. Volgens de middenvelder is hij altijd dezelfde persoon geweest en heeft hij zich op het veld nooit gespaard.

"Ik ben altijd dezelfde geweest, op mijn twintigste, dertigste en nu bijna veertigste. Ik ben gelukkig met mijn leven. Ik heb op het veld alles gegeven en speelde vaak zelfs wanneer ik geblesseerd was."

Ook het beeld dat hij voor problemen zorgde in kleedkamers, spreekt hij tegen. "Dat is niet waar. Al mijn ploeggenoten en trainers kunnen dat bevestigen. Ik heb met niemand problemen gehad."

Over zijn toekomst wil Nainggolan voorlopig niet nadenken. Bij Patro Eisden geniet hij nog altijd van het voetballen, ook al heeft hij minder plezier in het dagelijkse trainen.

"In wedstrijden amuseer ik me nog altijd. Ik merk dat ik meer loop dan veel jonge spelers. Ik kan nog altijd op een hoog niveau spelen. Trainen doe ik dan weer veel minder graag."

Wanneer zijn lichaam hem uiteindelijk dwingt om te stoppen, ziet hij wel. "Daar denk ik niet over na. Ik geniet van het moment."

En hoe wil hij dat de voetbalwereld hem later herinnert? Nainggolan heeft daar uiteraard een passend antwoord op: "Als een echte man, anders dan de vele fake mensen die rond hem lopen. Voor beter of slechter: ik zal mezelf altijd recht in de spiegel kunnen aankijken."