Timmy Simons en OHL wissen "mokerslag" uit, Edward Still klaagt

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Timmy Simons en OHL wissen "mokerslag" uit, Edward Still klaagt
Foto: © photonews
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Eindelijk. Dat is het gevoel dat bij OH Leuven leeft na de eerste zege van het seizoen. De Vlaams-Brabanders haalden het thuis met 2-0 van La Louvière en maken meteen een sprongetje in het klassement. Coaches Timmy Simons en Edward Still geven hun kijk.

OHL heeft heel hard moeten knokken

OH Leuven verloor zijn eerste vijf wedstrijden, speelde daarna gelijk en heeft nu eindelijk raak geschoten. Het was smaakmaker George die rond het halfuur voor een eerste zucht van opluchting zorgde. Balikwisha trok de zege in het slot helemaal over de streep, nadat La Louvière tot tien herleid was.

De eerste driepunter voor OHL is een feit. "We hebben er heel hard voor moeten knokken", vertelde Timmy Simons na de wedstrijd, geciteerd door Sporza. "We hadden in enkele wedstrijden al meer verdiend en vandaag was het een must-win."

OHL heeft zich goed herpakt

Simons zag zijn spelers een fantastische wedstrijd spelen. OHL bleef na de rust goed in de organisatie en in een compact blok, omdat het wist dat de tegenstander dan weinig mogelijkheden kan creëren tegen hen.

OHL had de overwinning in de omschakeling wel sneller kunnen veiligstellen. Toch is hij heel tevreden, ook omdat OHL al een paar tikken heeft moeten incasseren. Op de vorige speeldag gaf het de zege tegen Cercle bijvoorbeeld nog uit handen na een late strafschop. Dat was deze keer niet het geval.

"Dat was een mokerslag, maar de jongens hebben zich herpakt. Het muntje moest eens onze kant opvallen en dat is vandaag gebeurd", sloot Simons af. 

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Edward Still vindt dat er meer in had gezeten

Edward Still stond met La Louvière in het verliezende kamp. Al had dat vermeden kunnen worden. "We hadden deze wedstrijd niet hoeven te verliezen en hadden hier minstens een punt moeten meepakken", vond hij.

Still zag zijn team na de pauze beter voor de dag komen dan ervoor. In de eerste helft waren de Wolven te slordig en konden ze de ruimte tussen de linies onvoldoende klein houden.

OHL komt met vier punten op gelijke hoogte met La Louvière. Na de interlandbreak trekt het naar Union, terwijl de Wolven Club Brugge ontvangen. Twee stevige opdrachten.

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