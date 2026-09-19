Tottenham zakt héél diep weg onder De Zerbi en gaat interlandbreak in als degradatiekandidaat

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Tottenham zakt héél diep weg onder De Zerbi en gaat interlandbreak in als degradatiekandidaat
Foto: © photonews
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Tottenham gaat met een enorme kater de interlandperiode in. De ploeg van Roberto De Zerbi verloor zaterdagmiddag in eigen huis met 1-3 van Aston Villa en blijft daardoor zonder overwinning in de Premier League. Sterker nog: de Londense club staat na de nederlaag zelfs onder de degradatiestreep.

De start van het seizoen is daarmee bijzonder pijnlijk. Tottenham had voorafgaand aan het duel met Villa amper iets om handen: één doelpunt en slechts één punt uit de eerste wedstrijden. Ook Aston Villa wachtte nog op een eerste overwinning, waardoor er in Noord-Londen veel op het spel stond.

Tottenham krijgt zichzelf niet op de rails

De thuisploeg begon nochtans het best aan de wedstrijd, maar botste op een uitstekend keepende Zion Suzuki. De Japanse doelman hield Tottenham meerdere keren van een vroege voorsprong en gaf zijn ploeg zo vertrouwen.

Aan de overkant liep het vervolgens helemaal mis voor Spurs. Een ongelukkige actie in de defensie leidde tot een voorzet die via Boubacar Kamara bijzonder ongelukkig richting doel ging. Johan Manzambi was er als de kippen bij om de bal binnen te werken: 0-1.

Tottenham probeerde na de rust te reageren, maar kreeg nauwelijks vat op de wedstrijd. Mohammed Kudus dacht de gelijkmaker te maken, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

De Zerbi krijgt nieuwe tik te verwerken

De beslissing bleek een kantelpunt. Amper zeven minuten later verdubbelde Nicolas Jackson de voorsprong na voorbereidend werk van Manzambi. Tottenham zakte vervolgens volledig weg en Emiliano Buendía maakte er met een knap afstandsschot zelfs 0-3 van.

Vanuit het uitvak klonk vervolgens luidkeels de boodschap dat De Zerbi ontslagen moest worden. De Italiaan ziet zijn ploeg daarmee steeds verder in de problemen komen.

In de slotfase zorgden Conor Gallagher en Jan Paul van Hecke nog voor een sprankeltje hoop met twee tegentreffers, maar een comeback zat er niet meer in. Tottenham blijft achter met één punt en één doelpunt uit de eerste wedstrijden. De interlandbreak komt voor De Zerbi dan ook op een bijzonder ongemakkelijk moment.

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