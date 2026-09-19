Twee jaar geleden leek het volstrekt onmogelijk dat De Busser Rode Duivel werd: dit is zijn straf verhaal

Dat Jari De Busser vandaag door Mark van Bommel wordt opgeroepen voor de Rode Duivels, had twee jaar geleden letterlijk niemand kunnen voorspellen. De doelman zat toen namelijk volledig op een zijspoor bij Lommel, de club waar hij nochtans was uitgegroeid tot een van de gezichten van het team.

De Busser had er vijf jaar op de teller staan en was zelfs aanvoerder geworden. De voormalige doelman van Lierse en AA Gent speelde een belangrijke rol in de promotiestrijd van de Limburgers en leek ook daarna voorbestemd om een vaste waarde te blijven.

Tot de clubleiding amper drie dagen voor de start van de competitie plots een andere beslissing nam. Lommel wilde een jonge doelman uit de City Football Group een kans geven en rekende niet langer op De Busser.

De impact was enorm. "Het deed enorm pijn en ik heb er een traan om gelaten. Mijn wereld stortte in en ik was kwaad op alles en iedereen", vertelde De Busser later. Van titularis werd hij plots derde doelman. Lommel liet hem bovendien gratis vertrekken, ondanks een contract dat nog twee jaar doorliep.

Van bittere teleurstelling naar bekerheld

De Busser kreeg zo noodgedwongen een nieuwe start bij Go Ahead Eagles. In Nederland moest hij aanvankelijk opnieuw geduld hebben, maar begin 2025 veroverde hij de basisplaats. En daar veranderde zijn carrière volledig.

Zijn absolute moment kwam in de KNVB-bekerfinale van 2025. Tegen AZ groeide De Busser uit tot de grote held van Go Ahead Eagles. Hij stopte in de wedstrijd een strafschop van Troy Parrott en hield zijn ploeg overeind. Ook in de beslissende strafschoppenserie pakte hij twee penalty's, waardoor Go Ahead voor het eerst in zijn geschiedenis de Nederlandse beker won.



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De Belgische doelman, die eerder nog dacht dat zijn carrière een flinke knauw had gekregen, stond plots op het grootste podium van zijn loopbaan.

Van Bommel ging hem scouten

Na zijn sterke periode in Nederland volgde deze zomer een nieuwe stap naar AZ. Daar maakte De Busser meteen indruk en die prestaties zijn ook Van Bommel niet ontgaan. De bondscoach zag hem aan het werk en besloot hem op te nemen in zijn eerste selectie. Dat heeft hij uiteraard te danken aan zijn keeperskwaliteiten, maar ook aan zijn voetenwerk.

Zo is het contrast bijzonder groot. Twee jaar geleden mocht De Busser bij Lommel gratis vertrekken en was hij gedegradeerd tot derde doelman. Vandaag staat hij tussen de Rode Duivels.