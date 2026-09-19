UEFA en Concacaf keren zich tegen Infantino en komen met straffe eis: "Het geld is van het voetbal"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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UEFA en Concacaf keren zich tegen Infantino en komen met straffe eis: "Het geld is van het voetbal"
Foto: © photonews
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De machtsstrijd binnen het internationale voetbal krijgt een nieuwe wending. UEFA en Concacaf hebben FIFA-voorzitter Gianni Infantino per brief gevraagd om minstens 10 miljoen dollar uit de reserves beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten voetbalbonden. Daarmee loopt de spanning rond Infantino's omstreden plannen verder op.

De brief werd ondertekend door UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin en Concacaf-baas Victor Montagliani. Volgens hun analyse stevent FIFA over de periode 2023-2026 af op reserves van ongeveer 6 miljard dollar. Dat zou volgens beide confederaties aanzienlijk meer zijn dan nodig om de organisatie tot en met het WK van 2030 financieel te ondersteunen.

Daarom vragen ze om in de cyclus 2027-2030 minstens 10 miljoen dollar per lidstaat vrij te maken. In totaal zou dat neerkomen op een eenmalige uitkering van 2,11 miljard dollar, bovenop de reguliere financiering die de bonden al ontvangen.

Nieuwe aanval op plan van Infantino

De oproep komt er nadat Infantino zijn controversiële FIFA Forward Enterprise-plan alweer moest intrekken. Het voorstel voorzag in de oprichting van een nieuwe commerciële onderneming die onder meer de commerciële en ticketrechten van FIFA-competities zou beheren. Een investeringsmaatschappij zou daarbij 21 procent van het nieuwe bedrijf verwerven.

Het plan leidde tot zoveel weerstand bij nationale bonden dat het na amper vier dagen werd afgevoerd. Infantino had de bonden eerder voorgehouden dat ze 40 miljoen dollar zouden kunnen ontvangen als ze het voorstel steunden.

UEFA en Concacaf betwijfelen nu expliciet of zo'n constructie noodzakelijk was om meer geld naar het voetbal te laten vloeien. Ze vragen bovendien om een onafhankelijke doorlichting van de FIFA-financiën, met volledige toegang tot de onderliggende cijfers.

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"Deze middelen behoren toe aan het voetbal"

Volgens Ceferin en Montagliani zijn de miljardenreserves uiteindelijk bedoeld voor de ontwikkeling van het voetbal en de 211 aangesloten bonden. Ze vinden dat voorzichtig financieel beleid niet mag verhinderen dat een deel van dat geld wordt vrijgemaakt wanneer de reserves groter blijken dan noodzakelijk.

De timing is opvallend. De nieuwe brief komt amper een dag nadat de Engelse FA-voorzitter Debbie Hewitt Infantino al had gevraagd om alle documenten rond FIFA Forward Enterprise openbaar te maken.

Infantino staat bovendien voor een belangrijke periode: in maart stelt hij zich kandidaat voor een vierde termijn als FIFA-voorzitter. Tegenstanders hebben tot 18 november om een alternatieve kandidaat naar voren te schuiven.

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