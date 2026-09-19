Van linksachter naar sensatie in Engeland: Maxim De Cuyper zorgt voor opvallend dilemma

Maxim De Cuyper is bezig aan een opvallend seizoensbegin bij Brighton. De 25-jarige Rode Duivel werd in Engeland lange tijd vooral gezien als linksachter of wingback, maar Fabian Hürzeler heeft hem dit seizoen veel hoger op het veld geposteerd. Met succes: De Cuyper is uitgegroeid tot een van de meest beslissende spelers van Brighton.

In de eerste vier Premier League-wedstrijden stond de Belg telkens aan de aftrap. Hij leverde daarin een doelpunt en twee assists, terwijl hij ook in de Conference League en League Cup beslissend was. In totaal zit De Cuyper dit seizoen al aan drie goals en drie assists.

Dat is opvallend, want vorig seizoen verdween hij tegen het einde van de campagne wat naar de achtergrond. Nu krijgt hij van Hürzeler een veel prominentere aanvallende rol. Tegen Manchester United werd dat nog maar eens duidelijk: De Cuyper kwam als invaller op het veld en maakte de beslissende 2-3 in de comeback van Brighton op Old Trafford.

Van noodoplossing naar echte optie

De opmerkelijke verschuiving kwam er mede door blessureproblemen op de linkerflank. Kaoru Mitoma liep aan het einde van vorig seizoen een zware hamstringblessure op en onderging een operatie. Brighton bevestigde dat de Japanner daardoor zijn seizoen vroegtijdig zag eindigen.

Ook Yankuba Minteh viel tijdens de voorbereiding uit. Daardoor kreeg De Cuyper de kans om hoger te spelen. In de opener tegen Aston Villa betaalde hij dat vertrouwen meteen terug met een goal in de 4-0-zege. Tegen Tromsø volgden vervolgens een doelpunt en assist.

Brighton heeft ondertussen weinig reden om aan die keuze te twijfelen. De Cuyper combineert zijn technische kwaliteiten met loopvermogen en aanvallende impulsen. Zijn traditionele defensieve kwaliteiten verdwijnen bovendien niet wanneer hij hoger staat.





Maar wat als Mitoma terugkeert?

Daar zit meteen het interessante vraagstuk. De Cuyper is officieel nog altijd een verdediger en bondscoach Mark van Bommel maakte bij zijn selectie duidelijk dat hij hem als linksachter ziet. Ook in Engeland wordt zijn oorspronkelijke positie nog altijd als zijn natuurlijke rol beschouwd.

Toch kan Hürzeler moeilijk naast de huidige productie kijken. De Cuyper is bovendien niet zomaar een invaller: in de eerste vier Premier League-duels begon hij telkens en speelde hij tegen Chelsea, Leeds en Coventry als aanvallende speler.

Vandaag wacht met Arsenal opnieuw een stevige test. De Londense kampioen begon met vier zeges aan het nieuwe Premier League-seizoen, terwijl Brighton sterk aan de competitie begon en bovendien momenteel met een aantal aanvallende afwezigen zit, waaronder Mitoma.

De vraag wordt stilaan dan ook interessant: wanneer Mitoma terugkeert, gaat De Cuyper dan automatisch terug naar de verdediging? Of heeft de Belg zichzelf in Engeland ondertussen een nieuwe positie bezorgd?