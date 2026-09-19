Xabi Alonso gaf signaal door Lavia op de bank te zetten en 16-jarige in de plaats te laten debuteren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Xabi Alonso gaf signaal door Lavia op de bank te zetten en 16-jarige in de plaats te laten debuteren
Foto: © photonews
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Romeo Lavia bleef vrijdagavond negentig minuten op de bank bij Chelsea, dat met 3-1 onderuitging op het veld van Brentford. Opvallend, want Chelsea kampt momenteel met een opvallend tekort aan opties op het middenveld. Toch koos coach Xabi Alonso er in de slotfase zelfs voor om de 16-jarige Mahdi Nicoll-Jazuli in te brengen in plaats van de Rode Duivel.

Dat roept vragen op over de positie van Lavia binnen het elftal van Alonso. Moisés Caicedo ontbreekt voorlopig door een spierblessure en ook Reece James, die onder Alonso regelmatig op het middenveld wordt gebruikt, was er tegen Brentford niet bij.

Toch kwam Lavia niet van de bank. Alonso koos aanvankelijk voor de 36-jarige Jordan Henderson en zomeraanwinst Valentin Barco als centraal duo. Toen Chelsea met 2-0 achterstond en op zoek moest naar een aansluitingstreffer, kreeg uiteindelijk de piepjonge Nicoll-Jazuli zijn kans.

16-jarige krijgt voorrang op Lavia

Volgens voormalig Chelsea-speler Joe Cole was die beslissing een duidelijke boodschap aan de clubleiding. "Glenn heeft absoluut gelijk. Xabi Alonso stuurt een boodschap naar het bestuur: we hebben niet genoeg opties en ik moet een 16-jarige opstellen terwijl we een wedstrijd proberen om te draaien", stelde Cole.

Ook voormalig Premier League-aanvaller Glenn Murray zag de invalbeurt als een signaal. Volgens hem is het centrale middenveld momenteel een "grote blinde vlek" binnen de selectie van Chelsea.

Dat probleem is grotendeels ontstaan na het vertrek van Enzo Fernández en Andrey Santos. Fernández trok op de laatste transferdag naar Manchester City, terwijl Santos eveneens werd verkocht. Chelsea probeerde Lamine Camara van AS Monaco als vervanger aan te trekken, maar die transfer sprong op het laatste moment af.

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Wat betekent dit voor Lavia?

Voor Lavia is de situatie bijzonder opvallend. De Rode Duivel werd vorig seizoen na een lange periode van blessureleed opnieuw belangrijker binnen de selectie en Alonso leek aanvankelijk vertrouwen in hem te hebben. Nu Chelsea op zijn sterkst een aantal opties op het middenveld mist, zou een basisplaats voor de Belg nochtans voor de hand kunnen liggen.

Alonso koos in de eerste vijf competitiewedstrijden al voor drie verschillende middenveldcombinaties. Zelfs rechtsachter Malo Gusto werd al centraal opgesteld.

Tegen Brentford bleef Lavia echter de hele wedstrijd op de bank. Dat een 16-jarige vervolgens wel zijn Premier League-debuut mocht maken, maakt de situatie van de Rode Duivel des te opvallender. Chelsea verloor uiteindelijk met 3-1 en kreeg dit seizoen in elke Premier League-wedstrijd minstens twee tegendoelpunten te verwerken.

De komende wedstrijden zullen moeten uitwijzen of Lavia opnieuw een prominente rol krijgt. Feit is dat Chelsea momenteel naar oplossingen zoekt op het middenveld, terwijl de Rode Duivel vanaf de zijlijn moest toekijken.

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