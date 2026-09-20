📷 🎥 "Bloed aan de palen": Marc Overmars neemt emotioneel afscheid van Bosuil

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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📷 🎥 "Bloed aan de palen": Marc Overmars neemt emotioneel afscheid van Bosuil
Foto: © photonews
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Het was zondag een bijzonder moment op de Bosuil. Marc Overmars nam voor de wedstrijd tegen Union officieel afscheid van de Antwerp-supporters. De voormalige directeur voetbalzaken betrad samen met zijn familie het veld en kreeg een warm applaus van de fans die hij de voorbije jaren mee zag genieten van enkele historische momenten.

Johan Walckiers vanuit Antwerpen

Overmars maakte begin september bekend dat hij zijn werkzaamheden bij Antwerp per direct zou neerleggen. De Nederlander verwees daarbij naar de opgebouwde stress en vermoeidheid en gaf aan dat zijn gezondheid hem dwong om een stap terug te zetten.

“Bedankt voor de dubbel”

Op de Bosuil kreeg Overmars nog één keer de kans om rechtstreeks afscheid te nemen van de achterban. De Nederlander keek daarbij vooral terug op de mooie jaren die hij samen met Antwerp beleefde. “Bedankt dat ik voor deze fantastische club heb mogen werken”, sprak Overmars de supporters toe. “Bedankt voor de dubbel. Dat hadden we nooit zonder jullie, de twaalfde man, kunnen bereiken.”

Die dubbel van 2023 vormt zonder twijfel een van de hoogtepunten uit de recente clubgeschiedenis. Antwerp pakte dat seizoen de landstitel én de Beker van België. Het was een historische periode waarin Overmars als technisch directeur een belangrijke rol speelde.

Overmars Marc
© photonews

Ook zijn Champions League-campagne en de sportieve wederopstanding van Antwerp behoren tot zijn erfenis bij de club. De supporters van hun kant kwamen dan ook met een eerbetoon aan Overmars: "Bedankt Marc" en "Marc is one of us", stond er onder meer te lezen.

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“Bloed aan de palen”

Overmars sloot zijn boodschap af met een zin die de Antwerpse mentaliteit symboliseert: "En wat ik geleerd heb van jullie: bloed aan de palen.” Daarmee verwees hij naar de typische Antwerpse strijdlust en de slogan die de band tussen de supporters en de club typeert. Ook Tourist LeMC maakte daar al een nummer over.

Overmars blijft naar eigen zeggen verbonden met Antwerp. In zijn afscheidsbrief liet hij eerder al weten dat de club, de stad en de supporters een belangrijk onderdeel van zijn leven zijn geworden. Hij benadrukte bovendien dat zijn gezin Antwerpen als een tweede thuis beschouwt.

Na enkele jaren waarin hij mee aan de basis stond van een van de meest succesvolle periodes uit de moderne Antwerp-geschiedenis, trekt Overmars nu de deur van de Bosuil als bestuurder achter zich dicht. Zondag kreeg hij nog één keer het applaus van de twaalfde man.

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