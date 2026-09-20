🎥 De beelden: voor deze fouten werd Antwerp-speler uitgesloten tegen Union SG

Antwerp verloor in eigen huis van Union SG. Achteraf was er vooral veel te doen over de uitsluiting van Bahmed Deuff. Die slikte twee gele kaarten in nauwelijks een paar minuten tijd en dus was er toch wel wat over te zeggen achteraf.

Wie de eerste helft had gezien, die kon er gif op innemen dat de wedstrijd niet met elf tegen elf zou eindigen. Een paar spelers van Antwerp hadden al een flink aantal fouten gemaakt en volgens de supporters hadden er toen al uitsluitingen kunnen volgen.

Sommige spelers hadden tot wel vier gele kaarten kunnen krijgen volgens een aantal supporters, die op X zich duidelijk uitlieten over de zaak. Maar uiteindelijk was het een eerder onverwachte naam die in de tweede helft uitgesloten werd.

Veel te doen over de rode kaart en uitsluiting voor Bahmed Deuff van Royal Antwerp FC

Bahmed Deuff kreeg in amper twee minuten twee gele kaarten. Zeker over die tweede gele kaart voor de middenvelder was wel wat te doen achteraf. Compper vond dat scheidsrechter Jan Boterberg de situatie verkeerd inschatte.

"Ik wil niet te zwaar zijn in mijn woorden, maar voor mij is het uiteindelijk een grap", stelde de Antwerp-coach. Ondertussen zijn de beelden van beide gele kaarten ook naar buiten gekomen en het is in ieder geval al twee keer fout.

Was een rode kaart te rechtvaardigen, of toch te streng? Meningen lopen uit elkaar

Of het ook kaarten waren? Daarover is niet iedereen het eens. "Nooit twee keer geel", klinkt het bij sommigen als antwoord op het bericht dat door DAZN op TikTok werd gegooid. Sommigen zagen dat Zorgane weer heel veel mocht, anderen hadden meer begrip voor de zaak.



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De komende uren zal er in de analyse nog veel over gepraat worden en mogelijk zullen ook scheidsrechtersbazen, ex-scheidsrechters en andere kenners zich uitlaten over de zaak. We houden alle meningen dan ook zeker in de gaten en komen op het juiste moment met de gepaste updates.