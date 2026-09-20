🎥 Ervaren speler maakt owngoal ... en geeft dan dit episch interview

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Ervaren speler maakt owngoal ... en geeft dan dit episch interview
Foto: © photonews
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De kans dat u Jeffry Fortes kent is misschien klein, maar de speler van Den Bosch heeft wel voor hét interview van het weekend gezorgd. De ervaren rechtsachter scoorde een owngoal en de rest is geschiedenis.

Jeffry Fortes speelde dit weekend voor Den Bosch tegen Helmond Sport. Dat leverde een tweede overwinning van het seizoen op in de Keuken Kampioen Divisie. Met 7 op 21 komen ze bij Den Bosch dan ook een beetje weg onderaan.

Daar mogen ze ook Fortes voor danken, die dit seizoen al zeven keer meespeelde en een vaste waarde is achterin. Hij is van groot belang voor zijn team en was ook al een paar keer kapitein van zijn - er is veel vertrouwen in hem.

Jeffry Fortes maakt owngoal voor Den Bosch tegen Helmond Sport

Toch liep het tegen Helmond Sport even mis, want Fortes pakte uit met een owngoal in de wedstrijd. Gelukkig werd er uiteindelijk nog met 2-1 gewonnen en zo kon er na de wedstrijd gelachen worden. Iets wat ook zou gebeuren.

De verslaggever en interviewer van dienst opende met een cynische vraag en gaf aan dat voor Fortes de nul er nu toch wel af was. Waarop de 37-jarige in Rotterdam geboren Nederlander met een Kaapverdisch paspoort er de glimlach allerminst voor liet.

Jeffry Fortes van Den Bosch laat er de glimlach niet voor na knullige owngoal

"Een fantastische loopactie van mij, altijd in de grote rechthoek komen, keeper kansloos", aldus Fortes in de reactie. "Top, hier trainen we op. Hier trainen we op! Het is natuurlijk kut, maar als je wint dan kan je hier natuurlijk om lachen. Wat ik zeg: keeper kansloos."

"Zo gaat het op training ook. Ik neem hem wel en de nul is nu toch alvast weg. Ik kom thuis met de drie punten en een goal. Wat moet je nog meer hebben? Wat moet je nog meer hebben? Gelukkig hebben we niet verloren, want dan stond ik hier niet zo lachend. Maar nu moet het gewoon kunnen."

@espnnl

Jeffry Fortes is eindelijk van de nul af... door een eigen doelpunt 🫣 "Fantastische loopactie, keeper kansloos. Top! Hier trainen we op" 😂

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