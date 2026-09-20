🎥 Zeno Debast gaat zwaar in de fout en biedt excuses aan: ‘Ik heb het team in de steek gelaten’”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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🎥 Zeno Debast gaat zwaar in de fout en biedt excuses aan: ‘Ik heb het team in de steek gelaten’”
Foto: © photonews
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Zeno Debast beleefde zaterdagavond een bijzonder pijnlijke avond met Sporting. De Rode Duivel kreeg tegen Arouca na 54 minuten rechtstreeks rood na een harde tackle en zag zijn ploeg vervolgens een comfortabele 2-0-voorsprong uit handen geven. Sporting bleef uiteindelijk steken op 2-2.

Nochtans leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht in het Estádio José Alvalade. Gonçalo Inácio kopte de thuisploeg al na drie minuten op voorsprong en Luis Suárez verdubbelde die marge na zeventien minuten. Arouca had nauwelijks iets in de pap te brokken.

Dat veranderde volledig na de uitsluiting van Debast. De verdediger ging veel te fel door op Gabriel Rukavina en raakte zijn tegenstander met de zool. De rode kaart werd dan ook door iedereen als terecht beschouwd.

Debast ziet Sporting volledig kantelen

Met tien spelers moest Sporting ruim een halfuur standhouden. Dat lukte lange tijd, maar in de slotfase begon de dubbele voorsprong alsnog te wankelen. José Fontán bracht Arouca in de 81ste minuut vanaf de strafschopstip terug in de wedstrijd.

Zes minuten later was de comeback compleet. Invaller Dylan Nandín maakte er 2-2 van, waardoor Sporting ondanks een dominante eerste helft slechts één punt overhield.

Voor Debast was de klap nog groter. De Belgische verdediger besefte meteen dat zijn actie zware gevolgen had en nam na afloop publiekelijk verantwoordelijkheid.

"Vandaag neem ik het volledig op mij. Ik heb een fout gemaakt en het team in de steek gelaten met mijn rode kaart", liet Debast weten. De Rode Duivel bood zijn excuses aan en beloofde dat hij er alles aan zal doen om de fout recht te zetten.

Sporting laat dure punten liggen

Het puntenverlies kan Sporting duur komen te staan in de titelstrijd. De ploeg van Rui Borges staat voorlopig derde met vijftien punten, terwijl FC Porto en Benfica zondag tegenover elkaar staan.

Voor Debast komt er bovendien een gedwongen pauze aan. Door zijn rode kaart mist hij minstens de volgende competitiewedstrijd van Sporting, de uitwedstrijd tegen Braga na de interlandbreak.

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