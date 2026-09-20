Allegri heeft pijnlijke boodschap voor Noa Lang na woelige periode bij Napoli

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Allegri heeft pijnlijke boodschap voor Noa Lang na woelige periode bij Napoli
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Noa Lang moet zich bij Napoli dringend laten gelden. De voormalige smaakmaker van Club Brugge kende een moeilijke start van het seizoen en kwam onlangs zelfs disciplinair in de problemen. Trainer Massimiliano Allegri houdt de deur naar de basis open, maar maakt tegelijk duidelijk dat hij veel meer verwacht van de Nederlandse flankaanvaller.

Noa Lang moet bij Napoli meer tonen, zo heeft coach Massimiliano Allegri duidelijk gemaakt. De Italiaanse trainer sprak vrijdag op zijn persconferentie, in aanloop naar het Serie A-duel van zondag tegen Fiorentina, over de situatie van de voormalige sterkhouder van Club Brugge.

Allegri verwacht meer van Noa Lang bij Napoli

Lang werd onlangs nog buiten de selectie gehouden voor de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal. De Nederlander zou daags voordien op training uit zijn slof zijn geschoten na een mislukte pass van ploegmaat Antonio Vergara. Napoli besloot daarop disciplinair in te grijpen.

De 27-jarige flankaanvaller bood nadien zijn excuses aan en keerde vorige week, richting de wedstrijd tegen Bologna, terug in de groep. Of hij tegen Fiorentina ook aan de aftrap verschijnt, wilde Allegri nog niet bevestigen.

"Noa Lang zou kunnen spelen, maar ik moet nog enkele situaties beoordelen", vertelde de coach op zijn persconferentie.

Allegri legde tegelijk de lat hoger voor de ex-speler van Club Brugge. "Met zijn kwaliteiten kan én moet hij meer brengen. Wanneer iemand wegvalt, moet een andere speler opstaan. Uiteindelijk draait het vooral om de juiste ingesteldheid en het nodige enthousiasme."

Beperkte speeltijd en nog geen doelpuntbijdrage

Het is niet de eerste keer dat Lang intern op zijn houding wordt aangesproken. Ook vorig seizoen kreeg hij onder toenmalig Napoli-trainer Antonio Conte al een duidelijke waarschuwing.

Dit seizoen bleef zijn sportieve inbreng voorlopig beperkt. Lang verzamelde in drie wedstrijden in de Serie A slechts 125 speelminuten. Een doelpunt of assist staat nog niet achter zijn naam.

Lang toch opgeroepen voor Oranje

Ondanks zijn moeilijke start bij Napoli mag Lang wel aansluiten bij de Nederlandse nationale ploeg. Bondscoach Xavi selecteerde de voormalige Club Brugge-aanvaller voor de komende interlandperiode van Oranje, waarin Nederland in de Nations League in actie komt.

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