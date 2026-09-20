Anderlecht maakt zich zorgen over Bentayeb: domper voor uitblinker

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht maakt zich zorgen over Bentayeb: domper voor uitblinker
Foto: © photonews
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Anderlecht boekte tegen Zulte Waregem eindelijk de overtuigende overwinning waarop Vítor Bruno al een tijdje zat te wachten. Toch was er na de ruime zege weinig reden tot onverdeelde vreugde. Tawfik Bentayeb moest na een zware botsing met een hoofdblessure per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Bentayeb beleefde sowieso een bewogen avond. De Marokkaanse aanvaller opende kort voor de rust de score met een echte spitsengoal. Het was zijn tweede treffer voor paars-wit. Even later leverde hij ook nog de assist voor Marten Winkler, maar van die tweede bijdrage zou hij zich zelf weinig herinneren.

Bentayeb keert eerst nog terug

Bij een kopduel ging het mis. Bentayeb kwam hard met zijn hoofd tegen dat van Lemoine en bleef aangeslagen op het veld liggen. Hij werd aanvankelijk naar de kant gehaald en er waren meteen zorgen over zijn toestand. De Anderlecht-spits had bovendien bloed gespuwd.

Toch keerde Bentayeb na een korte behandeling opnieuw terug op het veld. Volgens Vítor Bruno gebeurde dat na overleg met de medische staf. "We waren in contact met de dokter om geen risico's te nemen. Het was zijn beslissing om opnieuw op het veld te gaan", verklaarde de trainer achteraf.

Lang zou zijn terugkeer echter niet duren. Bentayeb voelde dat verder spelen niet ging en moest opnieuw naar de kant. Anderlecht nam daarop geen enkel risico meer en besloot hem definitief te vervangen.

Ziekenhuisbezoek zorgt voor ongerustheid

De ernst van de situatie werd duidelijk toen een ambulance werd opgeroepen. Bentayeb werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoeken en een scan. Bij Anderlecht bestaat de vrees dat hij een hersenschudding heeft opgelopen.

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"Het lukte niet meer voor hem en toen hebben we de logische beslissing genomen om hem eraf te halen", aldus Bruno.

Voor Bentayeb komt het incident bovendien op een bijzonder vervelend moment. De aanvaller was met zijn sterke prestaties bij Anderlecht voor het eerst opgeroepen voor de Marokkaanse nationale ploeg. Of hij zich tijdens de interlandperiode bij Marokko kan melden, zal afhangen van de medische onderzoeken.

De overtuigende zege tegen Zulte Waregem kreeg zo alsnog een flinke domper. Anderlecht wacht de resultaten van de scan af en hoopt vooral dat de blessure van zijn aanvaller uiteindelijk meevalt.

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