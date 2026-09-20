Anderlecht moet vrezen voor degradatie: "Geen enkele connectie tussen ons"

De RSCA Futures bengelen helemaal onderaan in de Challenger Pro League. Na zes speeldagen heeft de beloftenploeg van Anderlecht amper één punt verzameld. De alarmbellen luiden dus in Neerpede, zeker omdat U23-teams dit seizoen niet langer beschermd zijn tegen degradatie.

Een afdaling naar Eerste Nationale zou bijzonder pijnlijk zijn voor een club die al jaren zwaar inzet op jeugdopleiding. Anderlecht droeg “In youth we trust” niet voor niets lange tijd uit als onofficiële leuze. Toch dreigt het scenario waarin de jonge Paars-Witten uit het profvoetbal verdwijnen stilaan reëel te worden.

RSCA Futures missen automatismen

Alexander De Ridder, die op het einde van vorig seizoen nog bij de A-kern werd gehaald, werd opnieuw naar de U23 gestuurd om de ploeg van Jelle Coen meer kwaliteit te geven. Na de nederlaag tegen Francs Borains sprak hij bij Het Nieuwsblad opvallend open over de problemen.

“Er is geen connectie tussen ons. Daar moeten we aan werken”, stelde De Ridder. Het is een analyse die eerder ook al door Joshua Nga Kana werd gemaakt. Die gebruikte na een eerdere match van de Futures bijna dezelfde woorden.

De oorzaak ligt volgens De Ridder deels bij de voortdurende wissels tussen de A-kern en de beloften. Vitor Bruno haalde in het seizoensbegin onder meer Nga Kana, Onia Seke en Kalonji bij de eerste ploeg. In de weekends zullen die talenten echter geregeld weer voor de Futures moeten aantreden.

“We hebben lang gewerkt op bepaalde zaken, zoals met vijf verdedigers spelen. Daarna verandert alles omdat er spelers terugkomen van de A-kern”, aldus De Ridder. “Natuurlijk leren zij veel bij de eerste ploeg en brengen ze iets extra op het veld, maar wij moeten telkens opnieuw aan elkaar wennen.”





Weinig versterking voor ploeg van Jelle Coen

Voor de Futures tikt de tijd intussen genadeloos verder. In de huidige stand lijken de jonge Brusselaars de minst sterke U23-ploeg in de Challenger Pro League. Vorig seizoen wist Anderlecht zich nog te redden, ondanks een selectie die eveneens niet uitblonk in ervaring of kwaliteit.

Toen werd er onder Olivier Renard wel gekozen voor enkele oudere profielen rond de jeugdspelers. Ook een aantal jongens die inmiddels bij de A-kern zitten, hielpen mee om het behoud veilig te stellen.

Antoine Sibierski hield het deze zomer bij beperkte versterking voor de U23. Cheikh Kioté veroverde meteen een basisplaats, terwijl Willsem Boussaid afgelopen weekend nog scoorde. Voor het overige moet Coen vooral bouwen met spelers uit de eigen opleiding en jongeren die afwisselen tussen de twee kernen.

Degradatie zou zware klap zijn voor Neerpede

Als de resultaten snel uitblijven, kan de druk op coach Jelle Coen toenemen. Anderlecht kan ook beslissen om de sterkste jongeren vaker structureel bij de Futures onder te brengen, al botst dat met hun ontwikkeling bij de A-ploeg.

Een degradatie van de RSCA Futures zou hoe dan ook hard aankomen in Neerpede. Niet alleen sportief, maar ook voor het imago van een opleiding die zichzelf al jaren tot de beste van België rekent.