Beerschot blijft leider, maar krijgt stevige klap: "Voor een paar maanden kwijt"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Beerschot blijft leider, maar krijgt stevige klap: "Voor een paar maanden kwijt"
Foto: © photonews
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Nog steeds koploper. Dat is de conclusie die Beerschot mag trekken na een zuinige 0-1-zege op het veld van Sporting Hasselt. Een positief resultaat, maar wel met een bittere nasmaak door een zware blessure van een basispion.

Aernout Van Lindt

Beerschot bevestigt slecht nieuws over Jelle Vossen

Beerschot heeft het slechte nieuws over Jelle Vossen nu ook weten te bevestigen via de officiële kanalen. Zoals verwacht zal hij dit kalenderjaar door een blessure vermoedelijk niet meer in actie kunnen komen. Dat is een serieus domper op de feestvreugde van De Mannekes.

"Aanvaller Jelle Vossen liep in de wedstrijd tegen Lierse een blessure op. Jelle is ondertussen reeds begonnen aan zijn revalidatie en zal dit kalenderjaar hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komen. Spoedig herstel, Jelle", klinkt het in een bericht dat gedeeld werd op X van Beerschot. Ze zullen de komende maanden zonder hem moeten strijden om de titel.

Nog steeds koploper. Dat is de conclusie die Beerschot mag trekken na een zuinige 0-1-zege op het veld van Sporting Hasselt. Een positief resultaat, maar wel met een bittere nasmaak door een zware blessure van een basispion.

Haj-Mohamed zet Beerschot op voorsprong

Beerschot trok na een twaalf op vijftien als leider naar Hasselt en wilde de koppositie behouden. De thuisploeg telde negen punten en stond daarmee in de subtop. Op papier dus een mooie affiche.

Beerschot eiste de bal op in de openingsfase, maar het was Hasselt dat dreigde. Onder meer Ngoyi was gevaarlijk, maar scoren kon hij niet. We gingen rusten met 0-0. Na de pauze kregen we beterschap. Vula dwong een hoekschap af, die netjes werd binnengekopt door Haj-Mohamed.

Hasselt creëert kansen, maar kan niet scoren

Beerschot had zijn schaapjes echter nog niet op het droge. Hasselt verzette de bakens en creëerde enkele goede kansen. In de slotfase kwam ex-Beerschotter Sanusi nog dicht bij de gelijkmaker, maar de bal wilde er niet in.

Het bleef bij 0-1, een resultaat waarmee Beerschot leider blijft. De teller staat nu op vijftien punten. Dat zijn er drie meer dan het duo Francs Borains-Dender. De Oost-Vlamingen spelen morgen thuis wel nog tegen Patro Eisden.

Jelle Vossen out tot de winterstop

Een domper was er voor Jelle Vossen. De ervaren spits liep een achillespeesblessure en is volgens Het Laatste Nieuws uit tot de winterstop. "Jammer dat we Jelle Vossen voor een paar maanden kwijt zijn", vertelde Beerschot-coach Mohamed Messoudi aan de krant. "We zullen zuinig moeten omspringen met onze smalle kern. Vooraan wordt de spoeling dun."

Vossen kwam in het tussenseizoen transfervrij over van Zulte Waregem. Hij moest voor ervaring en doelpunten zorgen op het Kiel. Hij startte in elke competitiewedstrijd in de basis en was goed voor twee goals en één assist. Messoudi zal moeten puzzelen.

Beerschot speelt tegen Crossing Schaarbeek

De volgende opdracht voor Beerschot is een bekerduel tegen Crossing Schaarbeek (tweede amateur). Daarna hernemen de Ratten de competitie op 10 oktober met een thuiswedstrijd tegen RFC Luik.

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