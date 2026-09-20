Boskamp haalt uit na kritiek op Van Bommel: “Op dat vlak snap ik België echt niet”

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Boskamp haalt uit na kritiek op Van Bommel: “Op dat vlak snap ik België echt niet”
Foto: © photonews
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Johan Boskamp begrijpt niets van de kritiek op Mark van Bommel vanwege diens beperkte kennis van het Frans. De Nederlandse voetbalanalist vindt dat de nieuwe bondscoach vooral op zijn kwaliteiten moet worden beoordeeld, niet op de taal die hij spreekt.

Boskamp verbaasd over kritiek op Van Bommel

Mark van Bommel is begonnen aan zijn opdracht als bondscoach van de Rode Duivels, maar krijgt volgens de berichtgeving van Het Belang van Limburg aan de andere kant van de taalgrens weinig krediet. Vooral zijn taalvaardigheid zorgt voor discussie, iets wat Johan Boskamp duidelijk tegen de borst stuit.

De Nederlandse analist, die al jarenlang in België woont, vindt het onbegrijpelijk dat de afkomst en talenkennis van een trainer zo'n grote rol kunnen spelen in de beoordeling. Voor hem moet de voetbalvisie centraal staan.

“Beoordeel hem gewoon op zijn kwaliteiten”

Boskamp reageert bijzonder scherp wanneer de kritiek op Van Bommel ter sprake komt. Hij vindt dat een coach niet op voorhand moet worden afgeschreven omdat hij geen Frans spreekt.

“Meen je dat nou? Omdat ie geen Frans kan? Ik woon hier nu al vijftig jaar, maar op dat vlak snap ik België echt niet”, klinkt het.

“Denken die Franstaligen dat wij Nederlanders een of andere rare ziekte hebben of zo? Beoordeel hem toch gewoon op zijn kwaliteiten als coach en niet op de talen die hij spreekt. Mij verstaan ze hier nog altijd niet”, gaat de Nederlander verder.

Pittige start voor de Rode Duivels

Van Bommel staat meteen voor een moeilijke opdracht. Met wedstrijden tegen Italië en Frankrijk wacht een zware start als bondscoach van België. Bovendien moet hij het zonder Thibaut Courtois stellen.

Boskamp verwacht dat Van Bommel voorzichtig zal beginnen en eerst de organisatie op punt wil zetten. Hij verwijst daarbij naar de aanpak die de Nederlander eerder bij Antwerp hanteerde: een sterke defensieve structuur en vervolgens proberen toe te slaan via counters of stilstaande fases.

Discussie over selectie en ervaring

Ook de eerste selectie van Van Bommel komt aan bod. Boskamp is niet overdonderd door alle keuzes, al vindt hij de selectie van doelman Jari De Busser opvallend. Over de voorkeur voor Kyriani Sabbe boven Thomas Meunier is hij minder verbaasd. Volgens Boskamp is het logisch dat een jonge speler kansen krijgt.

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