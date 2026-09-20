'Club Brugge gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs voor pion van 20(!) miljoen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
'Club Brugge gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs voor pion van 20(!) miljoen'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De zomer was druk voor heel wat Belgische teams. Maar ook de winter zou wel eens interessant kunnen worden. Club Brugge zit alvast uit te kijken naar mogelijke nieuwe toptransfers. Die van de grootorde van Virgili en meer. Wordt een zomerpiste snel opnieuw leven in geblazen?

Mert Kömür is een 21-jarige Duitser die geboren is in Dachau en afgelopen seizoen grote sier maakte bij Augsburg. Over alle competities heen kwam hij tot niet minder dan dertig wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en vier keer een assist gaf. Ook dit seizoen kwam hij al vijf keer in actie voor zijn ploeg.

Geen slechte cijfers voor een jonge spelmaker, die voor Augsburg van groot belang is geworden afgelopen seizoen. En daarmee ook niet meteen een speler is die ze graag kwijt zouden spelen, al willen ze dat voor een goed bod wel doen.

Club Brugge wil Mert Kömür nog steeds in huis halen

Zijn jeugd bracht hij door bij TSV Dachau 1865 (-2016) en TSV 1860 München (2016-2019). Daarna trok Kömür naar Augsburg, waar hij sinds 2023 dus ook in de A-kern zijn minuten mag maken en steeds belangrijker is geworden voor het Duitse team.

De Duitse jeugdinternational stond al in de belangstelling van Eintracht Frankfurt, maar nu zijn er verschillende buitenlandse opties op de radar gekomen. Ook Club Brugge wilde hem deze zomer binnenhalen, maar uiteindelijk bleef de speler gewoon waar hij was. 

Diverse kapers op de kust voor Mert Kömür

Blauw-zwart was op zoek naar nieuwe spelers om de kern te versterken en rekent daarbij ook op op onder meer Kömür. De Duitse jeugdinternational staat nu opnieuw op de verlanglijst van Club Brugge, weet alvast FussballDaten te melden. Met AS Monaco, Besiktas en nog steeds Frankfurt zijn er wel grote kapers op de kust. Ook Porto en Leipzig toonden al interesse afgelopen zomer.

Lees ook... Goud in de JPL: "Hij kan een van de beste wingers in Europa worden"

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen niet minder dan twaalf miljoen euro. Het is aan Club Brugge om op het juiste moment toe te slaan voor de speler, die nog tot juni 2029 onder contract ligt. Augsburg heeft dus nog alle troeven in handen momenteel én zou niet minder dan twintig miljoen euro voor de Duitser willen vangen. Te veel voor blauw-zwart? Wait & see ...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk

Meer nieuws

Goud in de JPL: "Hij kan een van de beste wingers in Europa worden"

Goud in de JPL: "Hij kan een van de beste wingers in Europa worden"

07:00
LIVE: Aan motivatie geen gebrek voor beladen topper tussen Club Brugge en KRC Genk

LIVE: Aan motivatie geen gebrek voor beladen topper tussen Club Brugge en KRC Genk

10:45
LIVE: Schelfhout, Van Helden, Scott en Frey komen in de basis bij Antwerp Live

LIVE: Schelfhout, Van Helden, Scott en Frey komen in de basis bij Antwerp

12:36
Allegri heeft pijnlijke boodschap voor Noa Lang na woelige periode bij Napoli

Allegri heeft pijnlijke boodschap voor Noa Lang na woelige periode bij Napoli

11:30
Op z'n Dreyers? Wat vertellen de cijfers over nieuwe spelmaker Anderlecht

Op z'n Dreyers? Wat vertellen de cijfers over nieuwe spelmaker Anderlecht

13:00
Anderlecht krijgt stilaan zijn vaste gezicht: Vítor Bruno heeft zijn duo gevonden Analyse

Anderlecht krijgt stilaan zijn vaste gezicht: Vítor Bruno heeft zijn duo gevonden

12:00
2
Onverwachte wending bij Zulte Waregem: Anderlecht kan dossier zomaar beslist hebben

Onverwachte wending bij Zulte Waregem: Anderlecht kan dossier zomaar beslist hebben

11:00
Onbegrip over VAR-tussenkomst in Anderlecht: "Misschien kunnen we een Aziatische kortfilm opzetten"

Onbegrip over VAR-tussenkomst in Anderlecht: "Misschien kunnen we een Aziatische kortfilm opzetten"

10:30
6
Lukas Ambros spaart zichzelf niet na klinkende zege van Anderlecht

Lukas Ambros spaart zichzelf niet na klinkende zege van Anderlecht

10:00
1
LIVE: Westerlo trekt naar Stayen en ruikt zijn kans

LIVE: Westerlo trekt naar Stayen en ruikt zijn kans

09:26
Ex-coach moet iets kwijt over Jan Virgili: de Brugse fans zullen het héél graag horen

Ex-coach moet iets kwijt over Jan Virgili: de Brugse fans zullen het héél graag horen

19:20
Vítor Bruno gunt Anderlecht-spelers flinke beloning na loodzware periode

Vítor Bruno gunt Anderlecht-spelers flinke beloning na loodzware periode

09:00
1
LIVE: Kan Antwerp profiteren van Europese topavond Union of... zijn de Brusselaars echt een machine?

LIVE: Kan Antwerp profiteren van Europese topavond Union of... zijn de Brusselaars echt een machine?

08:20
🎥 Zeno Debast gaat zwaar in de fout en biedt excuses aan: ‘Ik heb het team in de steek gelaten’”

🎥 Zeno Debast gaat zwaar in de fout en biedt excuses aan: ‘Ik heb het team in de steek gelaten’”

09:30
1
Anderlecht maakt zich zorgen over Bentayeb: domper voor uitblinker

Anderlecht maakt zich zorgen over Bentayeb: domper voor uitblinker

08:06
1
Pijnlijke 3 op 21 voor KV Mechelen: coach Vanderbiest spreekt klare taal Reactie

Pijnlijke 3 op 21 voor KV Mechelen: coach Vanderbiest spreekt klare taal

23:52
5
3 op 21 voor KV Mechelen: Lommel en Malinwa houden elkaar in evenwicht

3 op 21 voor KV Mechelen: Lommel en Malinwa houden elkaar in evenwicht

22:35
Bentayeb en Winkler zetten Anderlecht op weg naar drie punten tegen Zulte Waregem

Bentayeb en Winkler zetten Anderlecht op weg naar drie punten tegen Zulte Waregem

22:41
5
Lars Friis ziet maar één oplossing voor Cercle, Mario Kohnen wijst toch minpunt aan

Lars Friis ziet maar één oplossing voor Cercle, Mario Kohnen wijst toch minpunt aan

22:15
5
Borussia Dortmund viert: Kos Karetsas bezorgt Duitsers een stevige opsteker

Borussia Dortmund viert: Kos Karetsas bezorgt Duitsers een stevige opsteker

21:30
Timmy Simons en OHL wissen "mokerslag" uit, Edward Still klaagt

Timmy Simons en OHL wissen "mokerslag" uit, Edward Still klaagt

20:40
Charleroi doet wat het moet doen tegen Cercle Brugge

Charleroi doet wat het moet doen tegen Cercle Brugge

20:11
LIVE - Speeldag 7 JPL: Westerlo-speler verklaart moeizame eerste weken

LIVE - Speeldag 7 JPL: Westerlo-speler verklaart moeizame eerste weken

20:12
Crisis compleet: Nicky Hayen windt er geen doekjes om

Crisis compleet: Nicky Hayen windt er geen doekjes om

21:05
7
Beerschot blijft leider, maar krijgt stevige klap: "Voor een paar maanden kwijt"

Beerschot blijft leider, maar krijgt stevige klap: "Voor een paar maanden kwijt"

20:15
Driedubbel goed nieuws voor Genk vlak voor verplaatsing naar Club Brugge: Thorup dolgelukkig

Driedubbel goed nieuws voor Genk vlak voor verplaatsing naar Club Brugge: Thorup dolgelukkig

19/09
"De drie torens van Gent? Het is iedereen": Buffalo's gaan Ngom missen, maar hebben ook oplossingen Analyse

"De drie torens van Gent? Het is iedereen": Buffalo's gaan Ngom missen, maar hebben ook oplossingen

18:30
Hans Vanaken en Kyriani Sabbe ondanks blessure bij Rode Duivels: Ivan Leko reageert opvallend

Hans Vanaken en Kyriani Sabbe ondanks blessure bij Rode Duivels: Ivan Leko reageert opvallend

19/09
OHL doorbreekt negatieve reeks na bizarre rode kaart voor bezoekende doelman

OHL doorbreekt negatieve reeks na bizarre rode kaart voor bezoekende doelman

17:58
Genk-coach Thorup stuurt duidelijke boodschap richting Club Brugge

Genk-coach Thorup stuurt duidelijke boodschap richting Club Brugge

19/09
Sterke cijfers - maar het kan nog straffer voor KAA Gent Analyse

Sterke cijfers - maar het kan nog straffer voor KAA Gent

17:20
Maxim De Cuyper bezorgt Engelse topclubs kopzorgen: na Man United moet ook Arsenal eraan geloven

Maxim De Cuyper bezorgt Engelse topclubs kopzorgen: na Man United moet ook Arsenal eraan geloven

18:06
Harry Kane verpulvert Bundesliga-record: nu jacht op ongrijpbaar geacht record

Harry Kane verpulvert Bundesliga-record: nu jacht op ongrijpbaar geacht record

17:00
1
Verschueren verdedigt opvallend transferbeleid Anderlecht: "Champagnevoetbal?"

Verschueren verdedigt opvallend transferbeleid Anderlecht: "Champagnevoetbal?"

16:30
Tottenham zakt héél diep weg onder De Zerbi en gaat interlandbreak in als degradatiekandidaat

Tottenham zakt héél diep weg onder De Zerbi en gaat interlandbreak in als degradatiekandidaat

15:45
Xabi Alonso gaf signaal door Lavia op de bank te zetten en 16-jarige in de plaats te laten debuteren

Xabi Alonso gaf signaal door Lavia op de bank te zetten en 16-jarige in de plaats te laten debuteren

15:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 13:30 Union SG Union SG
STVV STVV 16:00 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 19:15 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Futbolitis Futbolitis over Lars Friis ziet maar één oplossing voor Cercle, Mario Kohnen wijst toch minpunt aan Jasperd Jasperd over Anderlecht krijgt stilaan zijn vaste gezicht: Vítor Bruno heeft zijn duo gevonden FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar" Yattara Yattara over Antwerp - Union SG: - El Pulga El Pulga over Onbegrip over VAR-tussenkomst in Anderlecht: "Misschien kunnen we een Aziatische kortfilm opzetten" Dog3 Dog3 over Lommel SK - KV Mechelen: 0-0 Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Bentayeb en Winkler zetten Anderlecht op weg naar drie punten tegen Zulte Waregem Snoek Snoek over Lukas Ambros spaart zichzelf niet na klinkende zege van Anderlecht Snoek Snoek over 🎥 Zeno Debast gaat zwaar in de fout en biedt excuses aan: ‘Ik heb het team in de steek gelaten’” Futbolitis Futbolitis over Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved