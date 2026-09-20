'Club Brugge gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs voor pion van 20(!) miljoen'

De zomer was druk voor heel wat Belgische teams. Maar ook de winter zou wel eens interessant kunnen worden. Club Brugge zit alvast uit te kijken naar mogelijke nieuwe toptransfers. Die van de grootorde van Virgili en meer. Wordt een zomerpiste snel opnieuw leven in geblazen?

Mert Kömür is een 21-jarige Duitser die geboren is in Dachau en afgelopen seizoen grote sier maakte bij Augsburg. Over alle competities heen kwam hij tot niet minder dan dertig wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en vier keer een assist gaf. Ook dit seizoen kwam hij al vijf keer in actie voor zijn ploeg.

Geen slechte cijfers voor een jonge spelmaker, die voor Augsburg van groot belang is geworden afgelopen seizoen. En daarmee ook niet meteen een speler is die ze graag kwijt zouden spelen, al willen ze dat voor een goed bod wel doen.

Club Brugge wil Mert Kömür nog steeds in huis halen

Zijn jeugd bracht hij door bij TSV Dachau 1865 (-2016) en TSV 1860 München (2016-2019). Daarna trok Kömür naar Augsburg, waar hij sinds 2023 dus ook in de A-kern zijn minuten mag maken en steeds belangrijker is geworden voor het Duitse team.

De Duitse jeugdinternational stond al in de belangstelling van Eintracht Frankfurt, maar nu zijn er verschillende buitenlandse opties op de radar gekomen. Ook Club Brugge wilde hem deze zomer binnenhalen, maar uiteindelijk bleef de speler gewoon waar hij was.

Diverse kapers op de kust voor Mert Kömür

Blauw-zwart was op zoek naar nieuwe spelers om de kern te versterken en rekent daarbij ook op op onder meer Kömür. De Duitse jeugdinternational staat nu opnieuw op de verlanglijst van Club Brugge, weet alvast FussballDaten te melden. Met AS Monaco, Besiktas en nog steeds Frankfurt zijn er wel grote kapers op de kust. Ook Porto en Leipzig toonden al interesse afgelopen zomer.



Lees ook... Goud in de JPL: "Hij kan een van de beste wingers in Europa worden"›

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen niet minder dan twaalf miljoen euro. Het is aan Club Brugge om op het juiste moment toe te slaan voor de speler, die nog tot juni 2029 onder contract ligt. Augsburg heeft dus nog alle troeven in handen momenteel én zou niet minder dan twintig miljoen euro voor de Duitser willen vangen. Te veel voor blauw-zwart? Wait & see ...