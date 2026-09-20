Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik

KV Diksmuide Oostende - de fusieploeg waar ook Karl Vannieuwkerke iets te zeggen heeft - is deze week in het oog van de storm terechtgekomen. Een aantal bestuursleden zijn er opgestapt nadat een ander bestuurslid in opspraak kwam. Ondertussen werd sportief wél gewonnen.

Vrijdag stond er normaal gezien een Algemene Vergadering op de agenda bij KV Diksmuide, maar die is verboden voor de ondernemingsrechtbank van Brugge. De rechtbank bepaalde ook dat er de komende 30 dagen geen beslissing mag worden genomen of verklaring mag worden afgelegd die de naam van een betrokken bestuurslid verder kan schaden.

De uitspraak was de zoveelste woelige episode in een turbulente week op Oostende. Eerder deze week stapten drie bestuurders van voetbalclub KV Diksmuide Oostende op na de klachten van grensoverschrijdend gedrag van een andere bestuurder. Dat weet VRT NWS te melden alvast.

Zware aantijgingen richting bestuurslid, drie anderen stappen op bij Diksmuide-Oostende

De fusieclub wilde het bestuurslid schorsen, maar daar waren de drie bestuurders in kwestie het niet mee eens - ook al waren de klachten zeer ernstig. Het zou gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. Uiteindelijk zijn de bestuurders toch zelf vertrokken.

Het bestuurslid tegen wie de klacht is ingediend? Die heeft nu ook een klacht ingediend voor laster en eerroof. De beschuldigingen gaan sowieso over een tijd van voor de fusie tussen Diksmuide-Merkem en KV Oostende, maar het toont wel aan dat er binnen de club ook onduidelijkheid heerst. En beslissingen kunnen er dus niet genomen worden.

Sportief trekken ze er zich bij Diksmuide-Oostende weinig van aan

Ondertussen moest het team ook gewoon voetballen dit weekend. Er werd gespeeld op bezoek bij Racing Gent en de Ratten kwamen in de eerste helft op voorsprong, waardoor het ook meteen 1-0 was bij de rust. Na de pauze zette Diksmuide-Oostende orde op zaken en zo won het nog met 1-2.





Op die manier heeft het team nu 9 op 12 in de Tweede Amateurklasse A. Enkel Eendracht Aalst-Lede staat voorlopig voor de Kustboys met 10 op 12, maar het seizoen is natuurlijk nog maar pas begonnen en er zijn nog 26 speeldagen te spelen.