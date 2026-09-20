Crisis? Dender klopt Patro Eisden en duwt Limburgers dieper in de problemen

Patro Eisden blijft met lege handen achter in Dender. De thuisploeg wint met 1-0 dankzij een doelpunt van Jerzy Koton. De Maasmechelaars eindigen bovendien met tien man na een tweede gele kaart voor Sami Lahssaini.

Weinig spektakel voor de rust

Dender en Patro Eisden maakten er in de eerste helft geen hoogstaande wedstrijd van. De thuisploeg had aanvankelijk moeite om grote kansen te creëren, terwijl Patro vooral probeerde om de organisatie te bewaren.

De bezoekers lieten zich sporadisch zien. Tsubasa probeerde het na een snelle omschakeling, maar zijn schot ging ver over. Aan de andere kant kreeg Kobe Cools de beste mogelijkheid van de eerste helft. Hij kopte na een vrije trap maar net over het doel van Jordi Belin.

Dender trekt na rust door

Na de pauze kwam Dender veel sterker uit de kleedkamer. De thuisploeg zette Patro onder druk en kreeg verschillende kansen om de score te openen.

Sambu Mansoni drong gemakkelijk door tot in de zestien en haalde hard uit. Belin voorkwam met een uitstekende reflex dat de bal in doel verdween en duwde het schot tegen de lat.

Ook pogingen van Viltard en een gevaarlijke voorzet zorgden voor dreiging. Patro kreeg nauwelijks vat op het spel en bleef afhankelijk van de reddingen van zijn doelman.





Koton breekt de ban

De verdiende openingstreffer viel uiteindelijk in de slotfase. Een mooie hakbal belandde in de zestien, waarna Louis Verstraete de bal met een kopbal panklaar legde voor Jerzy Koton.

De aanvaller twijfelde niet en schoot zijn eerste doelpunt van het seizoen genadeloos binnen: 1-0 voor Dender.

Patro probeerde nog terug te keren, maar kreeg een nieuwe klap te verwerken. Sami Lahssaini, die al een gele kaart achter zijn naam had, maakte op de helft van Dender een overtreding om een counter te stoppen. Hij kreeg zijn tweede gele kaart en moest vertrekken.

Geen gelijkmaker voor Patro

Dender kreeg in de slotfase nog de kans om de wedstrijd definitief te beslissen. Een aanval met vier spelers werd echter slecht uitgespeeld. Vervolgens werd nog lang naar een mogelijke strafschop gekeken, maar na de review bleef de beslissing staan: geen penalty.

Dender hield stand en bezorgde Patro Eisden een nieuwe nederlaag. De bezoekers blijven zo achter met een bijzonder moeilijke seizoensstart van drie op achttien.