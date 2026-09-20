Dit was het plan achter de opvallende transferaanpak van KRC Genk

KRC Genk trok tijdens de slotfase van de mercato stevig door. CEO Peter Croonen licht toe waarom de club eerst offensief toesloeg en pas later extra ruimte kreeg om andere posities te versterken.

KRC Genk grijpt stevig in op de transfermarkt

De mindere seizoensstart zorgde bij KRC Genk niet voor paniek, maar leidde wel tot een duidelijke transferstrategie. De Limburgse club wilde snel versterking toevoegen aan de aanval en investeerde daarvoor meteen aanzienlijke middelen. CEO Peter Croonen geeft bij Het Belang van Limburg uitleg over de keuzes van de clubleiding.

Volgens Croonen lag er vanaf het begin een duidelijk plan op tafel. KRC Genk wilde niet wachten tot het einde van de transferperiode om de offensieve lijnen te versterken. De club haalde onder meer Durosinmi, Erenbjerg en Afriyie binnen.

Eerst offensieve versterking

“We hadden een duidelijk plan: we kozen ervoor om heel snel te handelen op offensief vlak en hebben daar meteen grote middelen ingezet”, verklaart Croonen.

Met die aanpak koos Genk ervoor om snel te reageren op de sportieve noden. Tegelijkertijd betekende de vroege investering dat de verdere samenstelling van de selectie deels afhankelijk bleef van inkomsten uit uitgaande transfers.

De club moest dus niet alleen geschikte versterkingen vinden, maar ook wachten op duidelijkheid over mogelijke vertrekken. Dat had gevolgen voor de timing van de volgende transfers.



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Vertrek van El Ouahdi zorgt voor ruimte

In tegenstelling tot het vertrek van Karetsas, kwam er volgens Croonen pas laat duidelijkheid over de transfer van El Ouahdi. Daardoor bleef een belangrijk deel van de financiële puzzel lange tijd onvolledig. “Daarna waren we ook afhankelijk van de inkomsten uit uitgaande transfers om de rest van het plaatje in te vullen”, aldus de CEO van KRC Genk.

Liverpool-transfer beïnvloedt mercato

Ook de transfersom die Liverpool betaalde voor Brughmans speelde een rol. Volgens Croonen zorgde die stevige som ervoor dat Genk op andere posities kon blijven doordrukken.

“De stevige som, die Liverpool ook nog eens over had voor Brughmans, gaf ons uiteindelijk de ruimte om ook op andere posities door te pakken”, zegt Croonen.

De transferstrategie van KRC Genk bestond zo uit een combinatie van vroege offensieve investeringen en latere financiële ruimte dankzij uitgaande transfers.