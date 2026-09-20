Een 8-0-overwinning, maar opnieuw geen fijne avond voor Lukaku

Romelu Lukaku viel twintig minuten voor het einde in tijdens de ruime overwinning van Fenerbahçe tegen Eyüpspor, afgelopen zondag. De Rode Duivel is er bij de Turkse club nog altijd niet in geslaagd om te scoren. Zijn concurrent Vedat Muriqi maakte daarentegen vier doelpunten en verstevigde daarmee zijn status als basisspeler.

Romelu Lukaku beleefde zondag een lastige avond bij Fenerbahçe, ondanks de indrukwekkende 8-0-zege tegen Eyüpspor op de zesde speeldag in Turkije. De Rode Duivel begon op de bank en kreeg pas in de slotfase zijn kans.

Muriqi zet concurrentiestrijd op scherp met vier goals

Voor Lukaku werd het vooral een pijnlijke wedstrijd door de prestatie van Vedat Muriqi. De Kosovaarse spits nam vier doelpunten voor zijn rekening en trof in de 7e, 21e, 47e en 55e minuut raak. Hij bracht zijn totaal daarmee op zeven goals in alle competities dit seizoen.

Toen Lukaku twintig minuten voor tijd Muriqi mocht invallen stond de 7-0 al op het bord. Een ideaal moment dus om zijn eerste treffer in Turkse loondienst mee te pikken en zich nadrukkelijker in de kijker te spelen. Die kans liet Big Rom echter liggen.

Weinig impact voor Lukaku na invalbeurt

De cijfers van Lukaku onderstrepen dat hij weinig in de wedstrijd kwam. Hij raakte amper acht keer de bal, verstuurde drie geslaagde passes en won slechts één duel. Daar stonden twee verloren duels, een buitenspelpositie, één schot tussen de palen en een gele kaart tegenover.

Met zo'n invalbeurt maakte Lukaku uiteraard geen grote indruk tegenover Muriqi, die zich nadrukkelijk als concurrent voor de positie in de spits profileert. De aanvaller van Fenerbahçe wacht zelf nog steeds op zijn eerste doelpunt voor de club.





Interlandperiode komt op goed moment

De komende interlandperiode lijkt dan ook welkom voor de 33-jarige Lukaku. Mark Van Bommel nam hem op in zijn selectie voor de volgende vier wedstrijden in de Nations League. Bij de Rode Duivels hoopt de spits opnieuw ritme op te doen en mogelijk het vertrouwen terug te vinden met een doelpunt.

Sinds zijn komst bij Fenerbahçe startte Lukaku slechts één keer in de basis. In zijn andere optredens moest hij het stellen met invalbeurten, zonder daarin al een beslissende bijdrage te leveren. De Belg ligt nog tot het einde van het seizoen onder contract en zoekt na zijn zware blessure van vorig seizoen nog naar zijn beste fysieke niveau.