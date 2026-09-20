Goud in de JPL: "Hij kan een van de beste wingers in Europa worden"

De Jupiler Pro League staat al langer bekend als een kweekvijver van talent. Jan Virgili zou weleens de volgende grote belofte kunnen zijn in een lange lijst. De Spanjaard zou zelfs mogen dromen van een héél grote toekomst, als we een insider mogen geloven.

Een schitterende knal tegen Antwerp

Club Brugge twijfelde afgelopen zomer niet om 12 miljoen euro te betalen aan Mallorca. Virgili had er mooie dingen laten zien, maar had geen trek in een seizoen in de Segunda División.

Voor de twintigjarige Spanjaard is het zijn eerste avontuur in het buitenland. Na voorzichtige eerste weken is hij stilaan helemaal los aan het komen. In de Champions League deelde hij een assist uit tegen Aston Villa. Tegen Antwerp knalde hij de bal schitterend binnen met links.

Virgili kan een van de beste in Europa worden

Virgili heeft techniek en snelheid en koppelt daar werkracht aan. Antwerp-speler Álvaro Cortés kent Virgili uitstekend. De twee speelden samen bij de B-ploeg van FC Barcelona. De verdediger is dus perfect geplaatst om de kwaliteiten van de winger in te schatten. En die schat hij hoog in, heel hoog.

Volgens Cortés kan Virgili zelfs het niveau van Christos Tzolis benaderen. "Voor mij is Jan zó goed", klinkt het bij Het Laatste Nieuws. "Als hij wil, kan hij een van de beste wingers in Europa worden. Hij heeft zeker en vast het potentieel om dat te doen."

Virgili maakte een goede keuze

Volgens Cortés maakte Virgili met Club Brugge de goede keuze. Hij gelooft vooral in hem door de honger die hij toont. De fans van Club Brugge zullen het graag horen. Zij zijn verzot op spelers die alles geven, zoals Tzolis. Dat Virgili de absolute top haalt, sluit hij niet uit.



Lees ook... Ex-coach moet iets kwijt over Jan Virgili: de Brugse fans zullen het héél graag horen›

Virgili is goed begonnen aan zijn avontuur bij Club Brugge en lijkt zich steeds beter te voelen. Als Spaanstalige speler is het niet altijd evident om je snel aan te passen aan de cultuur, de taal, het klimaat en het voetbal in België. Dat hebben voorbeelden uit het verleden ons geleerd. Maar het houdt Cortés niet tegen om volop te geloven in de groeibriljant van Club Brugge.