Goud in de JPL: "Hij kan een van de beste wingers in Europa worden"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Goud in de JPL: "Hij kan een van de beste wingers in Europa worden"
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Jupiler Pro League staat al langer bekend als een kweekvijver van talent. Jan Virgili zou weleens de volgende grote belofte kunnen zijn in een lange lijst. De Spanjaard zou zelfs mogen dromen van een héél grote toekomst, als we een insider mogen geloven.

Een schitterende knal tegen Antwerp

Club Brugge twijfelde afgelopen zomer niet om 12 miljoen euro te betalen aan Mallorca. Virgili had er mooie dingen laten zien, maar had geen trek in een seizoen in de Segunda División.

Voor de twintigjarige Spanjaard is het zijn eerste avontuur in het buitenland. Na voorzichtige eerste weken is hij stilaan helemaal los aan het komen. In de Champions League deelde hij een assist uit tegen Aston Villa. Tegen Antwerp knalde hij de bal schitterend binnen met links.

Virgili kan een van de beste in Europa worden

Virgili heeft techniek en snelheid en koppelt daar werkracht aan. Antwerp-speler Álvaro Cortés kent Virgili uitstekend. De twee speelden samen bij de B-ploeg van FC Barcelona. De verdediger is dus perfect geplaatst om de kwaliteiten van de winger in te schatten. En die schat hij hoog in, heel hoog.

Volgens Cortés kan Virgili zelfs het niveau van Christos Tzolis benaderen. "Voor mij is Jan zó goed", klinkt het bij Het Laatste Nieuws. "Als hij wil, kan hij een van de beste wingers in Europa worden. Hij heeft zeker en vast het potentieel om dat te doen."

Virgili maakte een goede keuze

Volgens Cortés maakte Virgili met Club Brugge de goede keuze. Hij gelooft vooral in hem door de honger die hij toont. De fans van Club Brugge zullen het graag horen. Zij zijn verzot op spelers die alles geven, zoals Tzolis. Dat Virgili de absolute top haalt, sluit hij niet uit. 

Lees ook... Ex-coach moet iets kwijt over Jan Virgili: de Brugse fans zullen het héél graag horen

Virgili is goed begonnen aan zijn avontuur bij Club Brugge en lijkt zich steeds beter te voelen. Als Spaanstalige speler is het niet altijd evident om je snel aan te passen aan de cultuur, de taal, het klimaat en het voetbal in België. Dat hebben voorbeelden uit het verleden ons geleerd. Maar het houdt Cortés niet tegen om volop te geloven in de groeibriljant van Club Brugge.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Jan Virgili

Meer nieuws

Ex-coach moet iets kwijt over Jan Virgili: de Brugse fans zullen het héél graag horen

Ex-coach moet iets kwijt over Jan Virgili: de Brugse fans zullen het héél graag horen

19:20
Pijnlijke 3 op 21 voor KV Mechelen: coach Vanderbiest spreekt klare taal Reactie

Pijnlijke 3 op 21 voor KV Mechelen: coach Vanderbiest spreekt klare taal

23:52
3
3 op 21 voor KV Mechelen: Lommel en Malinwa houden elkaar in evenwicht

3 op 21 voor KV Mechelen: Lommel en Malinwa houden elkaar in evenwicht

22:35
Bentayeb en Winkler zetten Anderlecht op weg naar drie punten tegen Zulte Waregem

Bentayeb en Winkler zetten Anderlecht op weg naar drie punten tegen Zulte Waregem

22:41
1
Lars Friis ziet maar één oplossing voor Cercle, Mario Kohnen wijst toch minpunt aan

Lars Friis ziet maar één oplossing voor Cercle, Mario Kohnen wijst toch minpunt aan

22:15
1
Borussia Dortmund viert: Kos Karetsas bezorgt Duitsers een stevige opsteker

Borussia Dortmund viert: Kos Karetsas bezorgt Duitsers een stevige opsteker

21:30
Timmy Simons en OHL wissen "mokerslag" uit, Edward Still klaagt

Timmy Simons en OHL wissen "mokerslag" uit, Edward Still klaagt

20:40
Charleroi doet wat het moet doen tegen Cercle Brugge

Charleroi doet wat het moet doen tegen Cercle Brugge

20:11
LIVE - Speeldag 7 JPL: Westerlo-speler verklaart moeizame eerste weken

LIVE - Speeldag 7 JPL: Westerlo-speler verklaart moeizame eerste weken

20:12
Crisis compleet: Nicky Hayen windt er geen doekjes om

Crisis compleet: Nicky Hayen windt er geen doekjes om

21:05
7
Beerschot blijft leider, maar krijgt stevige klap: "Voor een paar maanden kwijt"

Beerschot blijft leider, maar krijgt stevige klap: "Voor een paar maanden kwijt"

20:15
Driedubbel goed nieuws voor Genk vlak voor verplaatsing naar Club Brugge: Thorup dolgelukkig

Driedubbel goed nieuws voor Genk vlak voor verplaatsing naar Club Brugge: Thorup dolgelukkig

11:00
"De drie torens van Gent? Het is iedereen": Buffalo's gaan Ngom missen, maar hebben ook oplossingen Analyse

"De drie torens van Gent? Het is iedereen": Buffalo's gaan Ngom missen, maar hebben ook oplossingen

18:30
Hans Vanaken en Kyriani Sabbe ondanks blessure bij Rode Duivels: Ivan Leko reageert opvallend

Hans Vanaken en Kyriani Sabbe ondanks blessure bij Rode Duivels: Ivan Leko reageert opvallend

10:30
OHL doorbreekt negatieve reeks na bizarre rode kaart voor bezoekende doelman

OHL doorbreekt negatieve reeks na bizarre rode kaart voor bezoekende doelman

17:58
Genk-coach Thorup stuurt duidelijke boodschap richting Club Brugge

Genk-coach Thorup stuurt duidelijke boodschap richting Club Brugge

10:00
Sterke cijfers - maar het kan nog straffer voor KAA Gent Analyse

Sterke cijfers - maar het kan nog straffer voor KAA Gent

17:20
Maxim De Cuyper bezorgt Engelse topclubs kopzorgen: na Man United moet ook Arsenal eraan geloven

Maxim De Cuyper bezorgt Engelse topclubs kopzorgen: na Man United moet ook Arsenal eraan geloven

18:06
Verschueren verdedigt opvallend transferbeleid Anderlecht: "Champagnevoetbal?"

Verschueren verdedigt opvallend transferbeleid Anderlecht: "Champagnevoetbal?"

16:30
Harry Kane verpulvert Bundesliga-record: nu jacht op ongrijpbaar geacht record

Harry Kane verpulvert Bundesliga-record: nu jacht op ongrijpbaar geacht record

17:00
1
Tottenham zakt héél diep weg onder De Zerbi en gaat interlandbreak in als degradatiekandidaat

Tottenham zakt héél diep weg onder De Zerbi en gaat interlandbreak in als degradatiekandidaat

15:45
Xabi Alonso gaf signaal door Lavia op de bank te zetten en 16-jarige in de plaats te laten debuteren

Xabi Alonso gaf signaal door Lavia op de bank te zetten en 16-jarige in de plaats te laten debuteren

15:30
2
Van linksachter naar sensatie in Engeland: Maxim De Cuyper zorgt voor opvallend dilemma

Van linksachter naar sensatie in Engeland: Maxim De Cuyper zorgt voor opvallend dilemma

14:10
1
Jorthy Mokio hakt knoop door over interlandtoekomst, maar moet opvallend lang wachten

Jorthy Mokio hakt knoop door over interlandtoekomst, maar moet opvallend lang wachten

14:50
3
Boskamp is snoeihard voor Anderlecht: "Het verbaast me dat de supporters zo trouw blijven"

Boskamp is snoeihard voor Anderlecht: "Het verbaast me dat de supporters zo trouw blijven"

13:00
7
OFFICIEEL: Spits met meer dan 80 doelpunten in JPL vindt nieuwe uitdaging in Saudische tweede klasse

OFFICIEEL: Spits met meer dan 80 doelpunten in JPL vindt nieuwe uitdaging in Saudische tweede klasse

11:30
UEFA en Concacaf keren zich tegen Infantino en komen met straffe eis: "Het geld is van het voetbal"

UEFA en Concacaf keren zich tegen Infantino en komen met straffe eis: "Het geld is van het voetbal"

13:30
Antwerp-verdediger Cortes vertelt wat anekdotes over... Lamine Yamal: "Dan wordt hij boos"

Antwerp-verdediger Cortes vertelt wat anekdotes over... Lamine Yamal: "Dan wordt hij boos"

12:30
🎥 Vrees van KAA Gent en De Mil komt uit: belangrijke speler heel lang out

🎥 Vrees van KAA Gent en De Mil komt uit: belangrijke speler heel lang out

11:43
4
LIVE: Lommel blijft aanvallen ondanks klappen en dat kan KV Mechelen kansen geven

LIVE: Lommel blijft aanvallen ondanks klappen en dat kan KV Mechelen kansen geven

11:15
Radja Nainggolan haalt uit naar Conte en doet straffe uitspraak: "Ik zou er nog altijd kunnen spelen"

Radja Nainggolan haalt uit naar Conte en doet straffe uitspraak: "Ik zou er nog altijd kunnen spelen"

12:00
1
UPDATE: Dit is er aan de hand met Leandro Trossard (en het is niet goed)

UPDATE: Dit is er aan de hand met Leandro Trossard (en het is niet goed)

11:38
5
Club Brugge-spits krijgt persoonlijke charmeoffensieven van twee toplanden: Klopp spreekt zich duidelijk uit

Club Brugge-spits krijgt persoonlijke charmeoffensieven van twee toplanden: Klopp spreekt zich duidelijk uit

09:30
Ivan Leko moet aan bezigheidstherapie doen de volgende twee weken

Ivan Leko moet aan bezigheidstherapie doen de volgende twee weken

18/09
STVV-coach Frédéric De Meyer maakt duidelijk dat er iets moet veranderen

STVV-coach Frédéric De Meyer maakt duidelijk dat er iets moet veranderen

08:30
Bayern München vernedert Union Berlin in zevenklapper: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München vernedert Union Berlin in zevenklapper: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

09:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 13:30 Union SG Union SG
STVV STVV 16:00 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 19:15 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Anderlecht - Zulte Waregem: 3-0 Snoek Snoek over Van kwaad naar erger: Belgische succescoach moet nu écht wel vrezen voor ontslag malinezer malinezer over Pijnlijke 3 op 21 voor KV Mechelen: coach Vanderbiest spreekt klare taal prKV prKV over Lommel SK - KV Mechelen: 0-0 Jeroentanesy Jeroentanesy over Club Brugge - KRC Genk: - Jeroentanesy Jeroentanesy over KV Kortrijk - SK Beveren: - Jeroentanesy Jeroentanesy over STVV - Westerlo: - Kempenaar Kempenaar over Twee jaar geleden leek het volstrekt onmogelijk dat De Busser Rode Duivel werd: dit is zijn straf verhaal Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Bentayeb en Winkler zetten Anderlecht op weg naar drie punten tegen Zulte Waregem Green kill Green kill over Lars Friis ziet maar één oplossing voor Cercle, Mario Kohnen wijst toch minpunt aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved