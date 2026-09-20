LIVE: Aan motivatie geen gebrek voor beladen topper tussen Club Brugge en KRC Genk

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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LIVE: Aan motivatie geen gebrek voor beladen topper tussen Club Brugge en KRC Genk
Foto: © photonews
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Club Brugge ontvangt zondagavond KRC Genk op Jan Breydel. Voor de Limburgers is het meteen de laatste wedstrijd van een pittig drieluik met Anderlecht, KAA Gent en Club Brugge. Na twee stevige affiches wacht dus opnieuw een zware opdracht. Toch zullen de bezoekers hopen dat ze iets kunnen rapen in Brugge. Aan motivatie zal het alvast niet ontbreken.

Met 15 op 18 kende blauw-zwart een sterke competitiestart en de landskampioen wil die lijn zondag graag voortzetten om met een goed gevoel de interlandbreak in te gaan. Met maar liefst 16 opgeroepen internationals zal er in Brugge de komende periode dan ook niet veel uitgebreid getraind kunnen worden.

Wie is de favoriet?

Ook de cijfers spreken voorlopig in het voordeel van Club Brugge. Genk staat na zes wedstrijden op 9 op 18, wat neerkomt op een rapport dat net geslaagd is. De Limburgers hebben wel al een stevig programma achter de rug met wedstrijden tegen KAA Gent, Anderlecht en Antwerp.

Club Brugge kreeg in de competitie voorlopig enkel KAA Gent en Antwerp als echte topaffiches voorgeschoteld. Met 15 op 18 staat de landskampioen er dan ook een stuk beter voor.

Ook de recente onderlinge duels geven Club Brugge een duidelijke troef. Van de laatste tien confrontaties won blauw-zwart er acht. Genk trok slechts één keer aan het langste eind, terwijl één duel onbeslist eindigde. Op papier is Club dus de favoriet, al moeten de Bruggelingen dat zondagavond nog altijd op het veld bewijzen.

Zomerflirt zorgt voor extra spanning

Alsof er nog niet genoeg ingrediënten zijn voor een boeiende topper, is er ook nog het verhaal rond Adedeji-Sternberg. Eind juni raakte bekend dat Club Brugge interesse had in de Belgische belofte-international. Blauw-zwart was toen naarstig op zoek naar versterking op de flanken, maar de winger stond op dat moment nog onder contract bij KRC Genk.

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Adedeji-Sternberg Noah
© photonews

Adedeji-Sternberg schipperde vorig seizoen tussen bank en basis, al liet hij bij momenten wel mooie dingen zien. Club Brugge trok aan de mouw van zijn entourage en bereikte naar verluidt zelfs een persoonlijk akkoord met de speler. Dat gebeurde echter zonder medeweten van Genk.

Genk was not amused

In de Cegeka Arena konden ze dat allerminst appreciëren. Zowel Adedeji-Sternberg en zijn zaakwaarnemers als Club Brugge kregen het zwaar te verduren. De winger werd zelfs even naast de selectie gezet en kreeg ook de volle laag van een deel van de Genkse supporters.

Club Brugge deed uiteindelijk een bod van zo'n 6 miljoen euro, maar Genk verlangde meer dan het dubbele. Blauw-zwart schakelde daarop over naar andere pistes. Adedeji-Sternberg bleef uiteindelijk gewoon in Limburg en staat zondag voor het eerst sinds die bewogen zomer tegenover Club Brugge.

Of Club Brugge in de toekomst opnieuw voor de winger zal aankloppen, valt voorlopig af te wachten. Zondag ligt de focus alvast op de drie punten, al zorgt de bewogen transferzomer voor een extra pikant randje aan deze topper.

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