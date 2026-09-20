Live. Transfernieuws 20/9: Ex-speler Anderlecht maakt grote sier, zijn team mag dromen
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Ex-speler Anderlecht maakt grote sier, zijn team mag dromen
Zes jaar na zijn vertrek bij Anderlecht staat Andy Najar nog altijd op het veld. De 33-jarige Hondurees verdedigt vandaag de kleuren van Nashville SC, de huidige leider in de Eastern Conference van de MLS. In de recente 3-0-zege tegen Chicago Fire was Najar basisspeler én goed voor een assist.
Najar draait mee aan de top met Nashville
Nashville SC beleeft een bijzonder sterk seizoen in de Major League Soccer. Na 26 speeldagen verzamelde de ploeg 17 overwinningen, zes gelijke spelen en amper drie nederlagen. Daarmee staat Nashville alleen aan de leiding in de Eastern Conference.
Die eerste plaats levert geen extra punten op in de play-offs, maar kan wel een gunstige route naar de volgende ronde opleveren. De leider van de conference neemt het dan op tegen de winnaar van het duel tussen de nummers acht en negen.
Assist in overtuigende zege tegen Chicago
In de 3-0-overwinning tegen Chicago Fire had Najar een aandeel in een van de doelpunten. De ex-Anderlecht-speler startte in de basis en bevestigde nog maar eens zijn waarde binnen het elftal van Nashville. Voor Najar is het een nieuw hoofdstuk in een lange carrière die hem al van de Verenigde Staten naar België, Honduras en opnieuw de MLS bracht. En daarna een toptransfer?
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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