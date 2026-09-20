Lokeren en Virton delen de punten na spannende tweede helft

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Nog steeds koploper. Dat is de conclusie die Beerschot mag trekken na een zuinige 0-1-zege op het veld van Sporting Hasselt. Een positief resultaat, maar wel met een bittere nasmaak door een zware blessure van een basispion.