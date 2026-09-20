3-0 op het scorebord, maar Genk-trainer Thorup ziet iets helemaal anders: "2 voor ons tegenover 1,8 voor hen"

Een teleurstellende avond voor Jess Thorup en KRC Genk op Jan Breydel. De Limburgers gingen met 3-0 onderuit tegen Club Brugge en blijven na zeven wedstrijden steken op negen punten. Dat begint stilaan voor de nodige zorgen te zorgen in Limburg.

Genk kreeg wel mogelijkheden, maar slaagde er niet in om daar een doelpunt uit te puren. Vooral de efficiëntie van zijn ploeg baarde Thorup na de wedstrijd zorgen. "We moeten dit binnenskamers evalueren", vertelde Genk-trainer Jess Thorup na de wedstrijd.

Volgens Thorup werd het verschil dan ook gemaakt in de afwerking. "Ik heb net naar de cijfers gekeken. Volgens de expected goals komen we uit op ongeveer 2,0 voor ons tegenover 1,8 voor hen. Maar zij winnen met 3-0. Daar zie je het verschil: zij scoren uit hun kansen, terwijl wij te veel mogelijkheden nodig hebben om te scoren."

Toch zag de Genk-coach ook positieve elementen in de prestatie van zijn ploeg. "Het positieve is dat we kansen creëren. We speelden bij momenten heel goed aanvallend voetbal en creëerden de hoeveelheid kansen die je nodig hebt om wedstrijden te winnen. Alleen moeten we ze dan ook afmaken."

"We geven te makkelijke goals weg"

Aan de andere kant baarde vooral de manier waarop Genk de doelpunten incasseerde Thorup zorgen. "Het is frustrerend. In de eerste wedstrijd namen we ook al een gemakkelijk doelpunt tegen. Als je zelf moeite hebt om te scoren en vervolgens makkelijke goals weggeeft, wordt het heel moeilijk om wedstrijden te winnen."

Genk blijft daardoor na zeven wedstrijden steken op amper negen punten. Thorup weet dat zijn ploeg snel moet reageren. "We zijn niet blij met negen punten uit zeven wedstrijden. We moeten zo snel mogelijk weer op de goede weg komen en dat kan alleen door wedstrijden te winnen."



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De interlandbreak komt voor Thorup dan ook op een dubbel moment. Enerzijds krijgt Genk tijd om de nederlaag te verwerken, anderzijds verliest de coach een groot deel van zijn spelersgroep aan de nationale ploegen. "Als coach wil je eigenlijk meteen weer op het veld staan en trainen", is zijn oordeel dan ook.