Reactie Union 'genoot' van vijandige sfeer op de Bosuil: "Je weet dat het hier kan gebeuren"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Bosuil
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Union 'genoot' van vijandige sfeer op de Bosuil: "Je weet dat het hier kan gebeuren"
Foto: © photonews
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Het was een namiddag waarop de Bosuil zich nog maar eens van zijn meest vurige kant liet zien. Op het veld waren er voortdurend kleine opstootjes en duels, terwijl ook naast de lijnen de temperatuur hoog opliep. De Antwerp-supporters probeerden met veel lawaai hun ploeg over de streep te trekken én tegelijk de spelers van Union en scheidsrechter Jan Boterberg uit hun evenwicht te brengen. Bij Union leken ze er vooral van te genieten.

De wedstrijd had alles wat je op de Bosuil kan verwachten wanneer Antwerp tegenover een ploeg als Union staat. De duels werden stevig uitgevochten, spelers kwamen geregeld tegenover elkaar te staan en elke beslissing van de scheidsrechter werd luid becommentarieerd. Ook achter de bank van Union probeerden supporters duidelijk hun invloed te laten gelden.

"Ze proberen je uit je kot te lokken"

David Hubert zag het allemaal gebeuren, maar vond het allerminst storend. Integendeel: de Union-coach beschouwt dat soort omstandigheden als een onderdeel van het voetbal. "Je weet dat dat hier kan gebeuren. Dit is een sfeervol stadion. Het hoort bij het voetbal. Als je daar niet mee om kunt, moet je een andere sport spelen", stelde Hubert.

Volgens de coach bleef het niet beperkt tot de tribunes. Ook achter de bank van Union werd er volop geprobeerd om de bezoekers uit hun concentratie te halen. "Ook achter de bank doen ze daar duchtig aan mee, om je uit je kot te lokken. Daar moet je mee om kunnen gaan."

Hubert leek het sfeertje zelfs te appreciëren. "Dat is leuk. Je moet die grenzen blijven opzoeken", klonk het.

Union laat zich niet meeslepen

Precies daarin zat volgens Hubert ook een deel van de uitdaging voor zijn spelers. Op een geladen Bosuil kan een wedstrijd snel kantelen wanneer spelers zich laten meeslepen door provocaties, discussies of de voortdurende interactie met de tribunes. Union probeerde daar niet in mee te gaan en bleef vooral bezig met de eigen wedstrijd.

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Dat was niet altijd eenvoudig. De wedstrijd kende verschillende momenten waarop spelers tegenover elkaar kwamen te staan en ook de Antwerp-supporters lieten zich nadrukkelijk horen. Zeker na de rode kaart voor Bahmed Deuff werd de sfeer nog grimmiger. Antwerp voelde zich benadeeld en het publiek ging nog nadrukkelijker achter de thuisploeg staan. "Mijn spelers zijn daar heel goed mee omgegaan", vond Hubert.

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