Medische update nadat Bentayeb met ambulance afgevoerd wordt

Tawfik Bentayeb beleefde een bewogen avond bij Anderlecht. Na een stevige botsing werd de aanvaller per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoeken brachten gelukkig geen breuken of hersenschudding aan het licht. Daardoor kan hij zich opmaken voor zijn eerste interlandperiode met Marokko.

Bentayeb maakt indruk voor het incident

Tawfik Bentayeb leek tegen Zulte Waregem uit te groeien tot een van de belangrijke spelers van Anderlecht. De Marokkaanse aanvaller scoorde in de 40ste minuut en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong.

Het was zijn tweede doelpunt voor paars-wit. Daar bleef het niet bij, want Bentayeb leverde ook een assist op Marten Winkler. Die actie zou hij echter niet volledig bewust meemaken, want kort daarna liep het helemaal mis.

Stevige botsing zorgt voor bezorgdheid

Bij een kopduel kwam Bentayeb hard in contact met Laurent Lemoine. De Anderlecht-spits bleef even groggy op het veld liggen. Hij moest naar de kant en spuugde volgens zelfs bloed uit. Toch keerde de aanvaller aanvankelijk terug op het veld. Trainer Vitor Bruno verklaarde later dat er contact was geweest met de medische staf.

“We waren in contact met de dokter om geen risico’s te nemen. Het was zijn beslissing om opnieuw op het veld te gaan”, vertelde Bruno achteraf.

Ambulance brengt Bentayeb naar ziekenhuis

De situatie bleek uiteindelijk ernstiger dan eerst gedacht. Bentayeb moest opnieuw gaan zitten en werd vervangen. De trainer legde uit dat de aanvaller zelf voelde dat verder spelen niet lukte. “Hij voelde wel dat het niet lukte en toen hebben we de logische beslissing gemaakt om hem eraf te halen”, aldus Bruno.



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Vervolgens werd een ambulance ingeschakeld en ging Bentayeb naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Bij Anderlecht bestond aanvankelijk bezorgdheid over een mogelijke zware hersenschudding.

Geen breuken of hersenschudding

De medische onderzoeken brachten gelukkig geruststellend nieuws, zo meldt Het Laatste Nieuws. Er werden geen breuken of andere letsels vastgesteld, en ook een hersenschudding bleek niet aan de orde.

Dat betekent dat Bentayeb zich kan voorbereiden op zijn eerste oproep voor de Marokkaanse nationale ploeg. De aanvaller werd voor het eerst geselecteerd en mag dus hopen op zijn debuut als international.

Voor Anderlecht is dat goed nieuws na een schrikmoment. De club ziet een belangrijke aanvaller mogelijk snel opnieuw beschikbaar zijn.