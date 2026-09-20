Onverwachte wending bij Zulte Waregem: Anderlecht kan dossier zomaar beslist hebben

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Onverwachte wending bij Zulte Waregem: Anderlecht kan dossier zomaar beslist hebben
Foto: © photonews
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Het keepersdossier bij Zulte Waregem lijkt na de interlandbreak een duidelijke richting uit te gaan. Brent Gabriël lijkt opnieuw de beste papieren te hebben om onder de lat te staan, al kwam zijn wederoptreden zaterdag op een bijzonder onverwacht moment. Louis Bostyn moest tegen Anderlecht geblesseerd naar de kant, waardoor Gabriël al vroeg zijn comeback mocht maken.

Zulte Waregem beleefde in het Lotto Park een avond om snel te vergeten. De ploeg van Michael Beale verloor met 3-0 en maakte het zichzelf vooral voor rust bijzonder moeilijk. Ook Bostyn kende een ongelukkige wedstrijd.

Bostyn had geen gelukkige avond

De doelman oogde in de openingsfase niet helemaal zeker bij enkele hoge ballen van Anderlecht. Even leek hij zich te herpakken, maar bij een poging van Lukas Ambros kreeg hij de bal niet onder controle. Bentayeb profiteerde en werkte de rebound binnen.

Daar bleef het niet bij voor Bostyn. In een duel met diezelfde Bentayeb liep hij een probleem aan de schouder op. Hij probeerde na de rust nog te testen, maar al snel werd duidelijk dat verder spelen geen optie was. En zo moest Gabriël plots aan de bak.

Gabriël krijgt onverwacht vroeg zijn kans

Voor de 27-jarige doelman was het een veel vroeger wederoptreden dan gepland. Gabriël had zes weken aan de kant gestaan met een gebroken rib en was eigenlijk bezig aan een zorgvuldig opgebouwd traject richting zijn comeback.

Toch wist hij dat er een kans bestond dat hij in actie zou komen. "Ik wist pas vijftien seconden voor ik inviel dat ik effectief zou spelen", vertelde Gabriël na afloop. Dat iemand binnen de staf hem vooraf al had laten verstaan dat hij klaar moest staan, bleek uiteindelijk een voorbode.

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Zijn opwarming was bovendien verre van ideaal. Vervolgens kreeg hij amper vier minuten na zijn invalbeurt al een tegendoelpunt te verwerken. Toch wist Gabriël zich daarna te herpakken en verrichtte hij nog enkele goede reddingen.

Dat kan belangrijk worden voor het vervolg van het seizoen. Zulte Waregem had voor de interlandbreak nog geen definitieve keuze gemaakt tussen Bostyn en Gabriël. Nu lijkt de situatie echter vanzelf te evolueren richting een comeback van Gabriël.

Zelf houdt de doelman zich nog op de vlakte. "Of ik na de interlandbreak sowieso terug in doel start? Geen idee. Ik ben zes weken out geweest en we hadden een plan om die gemiste voorbereiding in te halen."

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