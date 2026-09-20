‘Oude bekende Ryotaro Ito dan toch op weg naar de Jupiler Pro League?’

Ryotaro Ito is opnieuw in beeld bij STVV. De Japanse middenvelder zag een transfer naar Blackburn Rovers mislukken, maar kan mogelijk terugkeren naar Sint-Truiden. Ook Celta de Vigo toont belangstelling.

Ito opnieuw gesignaleerd in Sint-Truiden

Ryotaro Ito lijkt nog steeds geen nieuwe club gevonden te hebben voor dit seizoen. De 28-jarige Japanner wordt opnieuw in de omgeving van Sint-Truiden gesignaleerd en zou volgens Het Belang van Limburg medisch getest worden bij STVV. Daarmee komt een verrassende terugkeer naar de Jupiler Pro League opnieuw in beeld voor de Japanner.

De transfer naar Blackburn Rovers sprong eerder af. De Japanner zou niet door de medische proeven geraakt zijn. Intussen zijn ook Celta de Vigo en STVV mogelijke bestemmingen. Bij de Spaanse club viel Iago Aspas geblesseerd uit, waardoor Ito een optie zou zijn.

Contract afgelopen en transfervrije status

Ito stond sinds de zomer van 2023 onder contract bij STVV, nadat hij overkwam van Albirex Niigata. Zijn contract liep in juni 2026 af. De aanvallende middenvelder is daardoor transfervrij, al blijft de concrete toekomst onduidelijk.

Clubgeschiedenis van de Japanse middenvelder

Ito begon zijn profcarrière bij Urawa Red Diamonds en speelde vervolgens op huurbasis voor Mito HollyHock en Oita Trinita. Daarna trok hij naar Albirex Niigata, waar hij zich verder ontwikkelde. In 2023 volgde zijn overstap naar STVV. De Japanner kwam ook één keer uit voor de nationale ploeg van Japan. Bij STVV groeide hij uit tot een belangrijke offensieve speler en dat zijn de Kanaries niet vergeten, waardoor hij mogelijk toch nog een kans krijgt.

Sterke prestaties bij STVV

Het seizoen 2025-2026 was statistisch bijzonder sterk. Volgens FotMob scoorde Ito tien keer en leverde hij vijf assists in de Belgische competitie. Hij kwam in 35 wedstrijden in actie en verzamelde 2.838 speelminuten.



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Volgens de informatie van Het Belang van Limburg wordt Ito de komende dagen medisch onderzocht. Toch is een terugkeer nog niet zeker: ook Celta de Vigo blijft een mogelijke bestemming. De komende gesprekken moeten duidelijk maken waar de toekomst van de kleine spelmaker ligt.