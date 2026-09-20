Rondje Europa: bleke De Bruyne laat punten liggen, wat gebeurde er nog meer in de topcompetities?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Rondje Europa: bleke De Bruyne laat punten liggen, wat gebeurde er nog meer in de topcompetities?
Foto: © photonews
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Zondag matchdag. Niet alleen een nieuw televisieprogramma sinds een paar weken, maar ook al jaren en jaren de realiteit in onze competitie én in vele andere topcompetities. Hoog tijd om een en ander dus al eens op een rijtje te zetten over wat er allemaal aan het gebeuren is overheen de competities.

Serie A (Italië): Kevin De Bruyne laat punten liggen met Napoli

Napoli heeft zondag punten laten liggen op het veld van Fiorentina. Op de vijfde speeldag in de Serie A kwamen de Partenopei niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Kevin De Bruyne stond opnieuw aan de aftrap, maar kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd.

Voor De Bruyne was het zijn derde basisplaats op rij in alle competities en zijn tweede opeenvolgende start in de Serie A. Dat wijst erop dat de Rode Duivel fysiek steeds beter in zijn ritme komt bij Napoli. In Florence bleef de Belgische spelmaker evenwel wat onder zijn niveau.

De Bruyne Kevin

De Bruyne oogde niet altijd even vrij in zijn bewegingen en vond te weinig ruimte om het verschil te maken in een gesloten partij. Napoli kwam in de eerste helft nochtans op voorsprong. Billy Gilmour zorgde in de 23e minuut voor de openingstreffer en leek zijn ploeg op weg te zetten naar een broodnodige zege.

Fiorentina knokte zich na de pauze echter terug in de wedstrijd. Alejandro Jimenez maakte in de 51e minuut gelijk, waarna Napoli er niet meer in slaagde om opnieuw afstand te nemen. Door het gelijkspel blijft Napoli voorlopig negende in de Serie A. Afhankelijk van de overige wedstrijden op deze vijfde speeldag kunnen de Napolitanen nog enkele plaatsen zakken.

Eredivisie (Nederland): Feyenoord maakt heel veel indruk, PSV verliest

Feyenoord maakte heel veel indruk in eigen huis tegen Utrecht. Het won uiteindelijk met 5-0. Moussa Hadj - met een verleden bij Patro Eisden Maasmechelen onder meer - scoorde twee goals, ook Nacho, Diarra en Valente (vanop de stip) lieten de netten trillen.

AZ Alkmaar won ook in eigen huis, met 1-0 van Telstar. Het team uit Alkmaar is zo ook alleen leider, want PSV verloor dure punten op bezoek bij Twente. Ondanks een voorsprong bij de rust werd er met 3-2 verloren in Enschede.

LaLiga (Spanje): Getafe opent de zondag met een zege

In Spanje tot op heden nog maar één wedstrijd die gespeeld is. Daarin maakte Getafe indruk door in eigen huis te winnen van Malaga. Azon zorgde vijf minuten voor tijd voor het beslissende doelpunt in de wedstrijd, waardoor Getafe wat opschuift in de stand en Malaga op de laatste plaats blijft staan.

Premier League (Engeland): Manchester City zorgt voor spektakel tegen Sunderland

In Engeland zijn we wél al volop bezig deze zondag. Manchester City doet het nog steeds zonder Jérémy Doku, maar het werd wel gewoon een heel leuke zondagnamiddag. Semenyo scoorde twee keer voor de thuisploeg, Brobbey twee keer voor de bezoekers.

In een absoluut spektakelduel was het tot de laatste minuut spannend. Liverpool van zijn kant pakte het voorzichtiger aan. Een doelpunt van Isak was daar voldoende voor de drie punten op bezoek bij Bournemouth.

Premier League

20/09/2026 15:00Manchester City - Sunderland5-3
20/09/2026 15:00Leeds United - Crystal Palace0-0
20/09/2026 15:00Bournemouth - Liverpool FC0-1
20/09/2026 17:30Fulham - Manchester United-

Serie A

20/09/2026 12:30Fiorentina - Napoli1-1
20/09/2026 15:00Frosinone - Como2-0
20/09/2026 15:00Parma - Genoa2-1
20/09/2026 18:00Juventus - Atalanta-
20/09/2026 20:45AC Milan - Lecce-

La Liga

20/09/2026 14:00Getafe - Malaga1-0
20/09/2026 16:15Atlético Madrid - Real Madrid0-0
20/09/2026 18:30Deportivo - Real Betis-
20/09/2026 18:30Villarreal - Levante-
20/09/2026 21:00Valencia CF - Real Sociedad-

Nederlandse Eredivisie

20/09/2026 12:15Feyenoord - Utrecht5-0
20/09/2026 14:30AZ Alkmaar - Telstar1-0
20/09/2026 14:30FC Twente - PSV3-2
20/09/2026 16:45NEC - Go Ahead Eagles1-1

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