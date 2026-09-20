STVV-supporters fluiten eigen ploeg uit: dit zegt coach De Meyer

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
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STVV-supporters fluiten eigen ploeg uit: dit zegt coach De Meyer
Foto: © photonews
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Frédéric De Meyer laat zich niet van de wijs brengen door de kritiek die na de nederlaag tegen Westerlo opnieuw vanuit de tribunes kwam. STVV werd na het laatste fluitsignaal uitgefloten door de eigen supporters, maar de coach zegt zich voorlopig niet bezig te houden met zijn eigen positie.

De Meyer begrijpt wel dat de achterban ontevreden is. De Kanaries konden tegen Westerlo opnieuw niet overtuigen en slikten een tweede nederlaag op rij. Toch wil de trainer zijn aandacht volledig op het sportieve houden. “Nee, ik focus mij op het spel. De supporters zijn niet blij, en dat kan ik begrijpen.”

De Meyer blijft doorgaan

Aan zijn inzet voor de club verandert volgens hem niets. “Ik werk elke dag hard voor de ploeg, voor STVV. Dat ga ik ook blijven doen”, maakte De Meyer duidelijk.

De coach lijkt zijn positie dus niet ter discussie te willen stellen en kijkt vooral naar wat er binnen de ploeg beter moet. Na de mindere prestaties van de voorbije weken komt de interlandbreak misschien op een goed moment, al brengt die periode ook nieuwe uitdagingen met zich mee.

STVV moet het de komende weken namelijk zonder een groot deel van zijn kern doen. “Acht of negen spelers zijn weg. Dat zijn er veel”, legt De Meyer uit. Daardoor wordt het moeilijk om met de volledige groep te werken aan de problemen die de voorbije wedstrijden zichtbaar waren.

Groep wordt opgesplitst

Bovendien hebben niet alle achterblijvers dezelfde noden. Sommige spelers kunnen de rust goed gebruiken, terwijl anderen net extra fysieke arbeid nodig hebben. “We gaan wat in twee delen trainen, want sommigen moeten rusten en sommigen moeten gepusht worden”, aldus De Meyer.

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De drie weken durende interlandbreak zal voor STVV dus geen klassieke trainingsperiode worden. De technische staf moet een evenwicht zoeken tussen herstel en extra werk, terwijl verschillende internationals afwezig zijn.

Voor De Meyer verandert de opdracht intussen niet. De coach wil de komende weken gebruiken om de ploeg opnieuw scherper te krijgen en blijft, ondanks het ongenoegen van de supporters, overtuigd van zijn aanpak en zijn werk binnen STVV.

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